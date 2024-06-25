Тищенко сообщили о подозрении из-за событий в Днепре — ГБР — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тищенко сообщили о подозрении из-за событий в Днепре — ГБР

Криминал
39
Тищенко сообщили о подозрении из-за событий в Днепре — ГБР
Тищенко сообщили о подозрении из-за событий в Днепре — ГБР, Фото: dbr.gov.ua
Народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
«Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре», — говорится в сообщении.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Отмечается, что 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего — бывшего военнослужащего ВСУ.
Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.
У депутата проведены обыски, в ходе которых ему сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
В Офисе генпрокурора добавили, что будут ходатайствовать об избрании Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Кроме того, в связи с событиями в Днепре сообщено о подозрении еще одному лицу, активно участвовавшему в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Справка Finance.ua

  • 20 июня в соцсетях появилось видео из Днепра, на котором группа неизвестных людей в форме напала на мужчину в гражданской одежде, когда он гулял вместе с ребенком;
  • в полиции подтвердили конфликт в Днепре: «Неизвестные в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр». По этому факту открыто два уголовных производства — по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.