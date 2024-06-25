Тищенко сообщили о подозрении из-за событий в Днепре — ГБР
Народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
«Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего — бывшего военнослужащего ВСУ.
Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.
У депутата проведены обыски, в ходе которых ему сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
В Офисе генпрокурора добавили, что будут ходатайствовать об избрании Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Кроме того, в связи с событиями в Днепре сообщено о подозрении еще одному лицу, активно участвовавшему в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.
Справка Finance.ua
- 20 июня в соцсетях появилось видео из Днепра, на котором группа неизвестных людей в форме напала на мужчину в гражданской одежде, когда он гулял вместе с ребенком;
- в полиции подтвердили конфликт в Днепре: «Неизвестные в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр». По этому факту открыто два уголовных производства — по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
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