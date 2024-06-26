Экс-директора харьковского оборонного завода уличили на хищении денежных средств — Finance.ua

Экс-директора харьковского оборонного завода уличили на хищении денежных средств
Разоблачен экс-директор харьковского оборонного предприятия, который разворовывал государственные средства на ремонте военной техники.
Об этом 26 июня сообщает пресс-служба управления СБУ в Харьковской области.
Отмечается, что летом 2022 тогда действующий руководитель завода организовал противоправную схему завладения денежными средствами, которые были переданы предприятию для выполнения государственного оборонного заказа.
По контракту с Министерством обороны Украины харьковское предприятие должно было произвести ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения.
К противоправной сделке директор завода привлек еще двух человек: своего подчиненного — начальника управления по материально-техническому снабжению, а также представителя фирмы, которая занималась поставкой запасных частей.
«Злоумышленники договорились, что вместо новых запасных частей для отдельных узлов и агрегатов военной техники они будут закупать отремонтированные», — заявили в СБУ.
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Однако такие детали были ненадлежащего качества, не соответствовали нормам и действующим стандартам и к тому же нарушали условия заключенного договора.
Директор завода и начальник управления материально-технического обеспечения со своей стороны подписывали документы о приемке заведомо некачественных деталей, обеспечивали беспрепятственное прохождение входящего контроля качества на предприятии и попадание этих некачественных комплектующих в сборочные цеха.
Инициированная Службой безопасности судебная товароведческая экспертиза подтвердила ненадлежащее качество этих деталей.
Экс-директор государственного предприятия, а также два других участника сделки, уведомлены о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
За такое преступление злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
Всем трем фигурантам избраны меры пресечения: бывшему директору — содержание под стражей, другим — круглосуточный домашний арест.
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