Экс-директора харьковского оборонного завода уличили на хищении денежных средств — Finance.ua

Экс-директора харьковского оборонного завода уличили на хищении денежных средств Сегодня 23:45 — Криминал

Экс-директора харьковского оборонного завода уличили на хищении денежных средств

Разоблачен экс-директор харьковского оборонного предприятия, который разворовывал государственные средства на ремонте военной техники.

Об этом 26 июня сообщает пресс-служба управления СБУ в Харьковской области.

Отмечается, что летом 2022 тогда действующий руководитель завода организовал противоправную схему завладения денежными средствами, которые были переданы предприятию для выполнения государственного оборонного заказа.

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По контракту с Министерством обороны Украины харьковское предприятие должно было произвести ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения.

К противоправной сделке директор завода привлек еще двух человек: своего подчиненного — начальника управления по материально-техническому снабжению, а также представителя фирмы, которая занималась поставкой запасных частей.

«Злоумышленники договорились, что вместо новых запасных частей для отдельных узлов и агрегатов военной техники они будут закупать отремонтированные», — заявили в СБУ.

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Однако такие детали были ненадлежащего качества, не соответствовали нормам и действующим стандартам и к тому же нарушали условия заключенного договора.

Директор завода и начальник управления материально-технического обеспечения со своей стороны подписывали документы о приемке заведомо некачественных деталей, обеспечивали беспрепятственное прохождение входящего контроля качества на предприятии и попадание этих некачественных комплектующих в сборочные цеха.

Инициированная Службой безопасности судебная товароведческая экспертиза подтвердила ненадлежащее качество этих деталей.

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Экс-директор государственного предприятия, а также два других участника сделки, уведомлены о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

За такое преступление злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Всем трем фигурантам избраны меры пресечения: бывшему директору — содержание под стражей, другим — круглосуточный домашний арест.

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