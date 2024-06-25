Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке — Finance.ua

Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
Правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям коммунального предприятия «Транспортная инфраструктура города» Днепровского городского совета и трем предпринимателям.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Коммунальщикам и предпринимателям инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах и служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия, привлекая физических лиц-предпринимателей, наладили схему хищения бюджетных средств во время эксплуатации парковок в г. Днепр.
Как говорится в сообщении, используя поддельные документы, подозреваемые уменьшали указанную в договорах площадь парковочных мест. Это привело к непоступлению в бюджет денежных средств.
Своими противоправными действиями подозреваемые нанесли местному бюджету ущерб на 5,8 млн грн.
В ходе санкционированных обысков изъяты документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютерная техника.
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