На Волыни раскрыли миллионные махинации на ремонте оборонных объектов — Finance.ua
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На Волыни раскрыли миллионные махинации на ремонте оборонных объектов

Криминал
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На Волыни раскрыли миллионные махинации на ремонте оборонных объектов
На Волыни раскрыли миллионные махинации на ремонте оборонных объектов, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований разоблачило начальника квартирно-эксплуатационного отдела одного из городов Волынской области и директора частного предприятия, которые обокрали местный бюджет более чем на 2,2 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Осенью прошлого года квартирно-эксплуатационный отдел заключил 4 договора с частным предприятием на ремонт помещений, используемых для нужд одного из вооруженных формирований региона. На эти работы была выделена субвенция почти на 10 млн грн.
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Однако чиновник с подрядчиком решили часть средств положить в собственные карманы. В акты выполненных работ директор предприятия на протяжении 2023 года вносил неправдивые данные: завышал стоимость материалов, вписывал работы, которых на самом деле предприятие не выполняло.
Начальник КЭВ подписывал сфальсифицированные акты выполненных работ, после чего денежные средства поступали на счета предприятия. Из-за таких махинаций местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 2,2 млн грн.
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На данный момент начальнику КЭВ сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Руководителя предприятия подозревают в служебном подлоге и присвоении имущества (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.
По материалам:
Finance.ua
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