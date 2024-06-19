Махинации с добычей угля на миллионы гривен: во Львовской области группа чиновников получила подозрение — Finance.ua

Махинации с добычей угля на миллионы гривен: во Львовской области группа чиновников получила подозрение Сегодня 19:13 — Криминал

Махинации с добычей угля на миллионы гривен: во Львовской области подозрение получила группа чиновников и «смотрящий» за шахтой.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Речь идет о директоре, главном инженере и начальнике технологического комплекса шахты, а также так называемом смотрящем за государственным предприятием. В ежедневные отчеты о добыче угольной продукции фигуранты вносили фиктивные данные. Таким образом, создавали неучтенные остатки недр, которые вывозили на перевалочные площадки и продавали приближенным фирмам. Суточная добыча, указанная в официальных документах, была втрое меньше фактической.

В ходе проведения комплексных мероприятий по выявлению правонарушений в энергетической сфере полицейские ликвидировали преступную схему хищения недр. Как установили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи следственного управления областной полиции, в ее организации причастны «смотрящий» за шахтой и ее директор. Чтобы провернуть дельце, привлекли главного инженера и начальника технологического комплекса государственного предприятия.

Они, по указанию организаторов, вносили в ежедневные отчеты о добыче угля фиктивные данные. Это позволяло накапливать неучтенные остатки продукции, вывозимой с территории шахты под видом отходов на так называемые перевалочные площадки. В дальнейшем уголь без отражения в бухгалтерском учете реализовывали подконтрольным фирмам.

В феврале 2024 года оперативник УСР и следственные полиции провели обыски на шахте, перевалочных площадках и по местам проживания фигурантов. Тогда изъяли документы двойной бухгалтерии, рабочие журналы и черновые записи. Кроме того, предотвращена попытка вывоза неучтенного угля.

Проанализировав изъятую документацию, правоохранители установили, что суточная добыча, указанная в официальных документах, была втрое меньше фактической. К примеру, в одном официальном суточном отчете в профильное министерство фигуранты показали 80 тонн добытого угля вместо 240. В настоящее время уже подтверждено, что всего за 6 дней в феврале 2024 года их «бизнес» по хищению недр принес почти 2,4 млн грн прибыли.

18 июня участникам преступной группы полицейские сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Речь идет о директоре, главном инженере и начальнике технологического комплекса шахты, а также «смотрящем» за государственным предприятием. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры. Проводятся мероприятия по установлению окончательной суммы причиненного государству ущерба и его возмещения.

За совершенное действующим законодательством предусмотрена ответственность — лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.