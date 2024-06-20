Глава ГФС получил рекордную взятку на 21 млн евро: в НАБУ раскрыли схему легализации — Finance.ua

Глава ГФС получил рекордную взятку на 21 млн евро: в НАБУ раскрыли схему легализации Сегодня 06:04 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015 — 2016 гг. председателем Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

О подозрении сообщили близкому человеку экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины) и советнику экс-главы ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Детали следствия

В течение декабря 2015 — марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС посодействовало последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

В течение мая 2017 — апреля 2018 гг. указанное лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и израсходовало ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева.

Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022—2023 гг..

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В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника. 5,5 млн. долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле — августе 2018 года — еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

Инфографика: НАБУ и САП

Принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл. США и причастных к этому лиц.

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