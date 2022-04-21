Переселенцам разрешат выкупить временное жилье — решение Кабмина — Finance.ua
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Переселенцам разрешат выкупить временное жилье — решение Кабмина

Сегодня 14:02Личные финансы
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Переселенцам разрешат выкупить временное жилье — решение КабминаПереселенцам разрешат выкупить временное жилье — решение Кабмина, freepik.com
Кабинет Министров Украины 19 апреля поддержал решение о расширении мер Государственной программы обеспечения молодежи жильем, добавив возможность строительства и приобретения жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
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«Строительство будет проходить на безопасных территориях с применением технологий быстрого строительства. Это поможет оперативно обеспечить жильем людей, выехавших из зоны боевых действий или чье имущество было разрушено в результате российского вторжения», — отметил глава правительства.
Как отметил Шмыгаль, государство также позволит людям выкупить это жилье на условиях долгосрочных льготных кредитов.
По словам премьер-министра, финансироваться мероприятия будут, в частности, за средства, предусмотренные в бюджете на увеличение уставного капитала фонда Госмолодедьжилья и международных доноров.

Справка Finance.ua:

  • с 19 апреля владельцы жилых домов, квартир и других жилых помещений могут подать заявление об уничтожении или повреждении своего жилья в результате военных действий на портале «Дія»;
  • алгоритм для людей, которые вернулись и хотят восстанавливать свои дома;
  • есть несколько путей для наполнения фонда, который будет работать на восстановление экономики и развитие Украины.
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По материалам: Finance.ua
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