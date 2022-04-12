Инфраструктурный ущерб от войны против россии перевалил за 80 миллиардов долларов (инфографика) — Finance.ua

Инфраструктурный ущерб от войны против россии перевалил за 80 миллиардов долларов (инфографика)

Сегодня 09:05 — Казна и Политика

Инфраструктурный ущерб от войны против россии перевалил за 80 миллиардов долларов (инфографика)

За неделю прямые потери экономики Украины из-за войны выросли на 12,2 млрд долларов и на 11 апреля превысили отметку в 80,4 млрд долларов, или 2,4 трлн грн.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute «россия заплатит».

Общий ущерб украинской экономике из-за войны колеблется от 564 млрд долларов до 600 млрд долларов. В такой оценке, кроме инфраструктурного ущерба, входят также косвенные потери. Например, снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку.

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За 47 дней российской агрессии в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. километров дорог и 37 тыс. квадратных метров жилого фонда. Пострадали не менее 277 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта.

Инфографика: KSE Institute

На прошлой неделе больше всего возросли потери в жилой недвижимости из-за увеличения разрушений, уточнения предварительных данных и корректировок в методике. Вторая по величине причина роста — потеря активов предприятий.

Среди промышленности самые большие убытки понесли металлургия, коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также машиностроение. По подсчетам аналитиков проекта, общая сумма прямого задокументированного ущерба промышленности по состоянию составила 6,25 млрд долларов.

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