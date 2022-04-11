Не менее триллиона долларов: назвали возможные потери от вторжения рф — Finance.ua

Не менее триллиона долларов: назвали возможные потери от вторжения рф

Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Ущерб от вторжения российских оккупантов составит не менее 1 трлн долларов.

Потери колоссальные, их подсчет ведется, рассказал во время Всеукраинского телемарафона заместитель министра экономики Александр Грибан.

«Это точно миллиарды долларов, возможно, даже до триллиона долларов. Это — потери инфраструктуры, медицинской инфраструктуры, образовательной. Есть несколько уровней — государственный, муниципальный, частный. Все эти потери колоссальны. Подсчет окончательный еще ведется, но это не менее триллиона долларов. И у нас действительно будет очень много работы по восстановлению», — сказал он.

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В середине марта премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что, по предварительным подсчетам, на восстановление Украины нужно более 500 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

В Украине будет достаточно средств для восстановления после войны, несмотря на ущерб на сотни миллиардов. Такое озвучил советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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