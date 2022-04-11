Не менее триллиона долларов: назвали возможные потери от вторжения рф — Finance.ua
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Не менее триллиона долларов: назвали возможные потери от вторжения рф

Сегодня 08:00Казна и Политика
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Ущерб от вторжения российских оккупантов составит не менее 1 трлн долларов.
Потери колоссальные, их подсчет ведется, рассказал во время Всеукраинского телемарафона заместитель министра экономики Александр Грибан.
«Это точно миллиарды долларов, возможно, даже до триллиона долларов. Это — потери инфраструктуры, медицинской инфраструктуры, образовательной. Есть несколько уровней — государственный, муниципальный, частный. Все эти потери колоссальны. Подсчет окончательный еще ведется, но это не менее триллиона долларов. И у нас действительно будет очень много работы по восстановлению», — сказал он.
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В середине марта премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что, по предварительным подсчетам, на восстановление Украины нужно более 500 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • В Украине будет достаточно средств для восстановления после войны, несмотря на ущерб на сотни миллиардов. Такое озвучил советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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