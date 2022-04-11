Не менее триллиона долларов: назвали возможные потери от вторжения рф — Finance.ua

Ущерб от вторжения российских оккупантов составит не менее 1 трлн долларов.
Потери колоссальные, их подсчет ведется, рассказал во время Всеукраинского телемарафона заместитель министра экономики Александр Грибан.
«Это точно миллиарды долларов, возможно, даже до триллиона долларов. Это — потери инфраструктуры, медицинской инфраструктуры, образовательной. Есть несколько уровней — государственный, муниципальный, частный. Все эти потери колоссальны. Подсчет окончательный еще ведется, но это не менее триллиона долларов. И у нас действительно будет очень много работы по восстановлению», — сказал он.
До речі,
якщо вас цікавить швидка позика
до зарплати, за допомогою порталу
Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.