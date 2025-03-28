Перемирие в Черном море: как будет работать и как повлияет на экономику — Finance.ua

Перемирие в Черном море: как будет работать и как повлияет на экономику Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Перемирие в Черном море: как будет работать и как повлияет на экономику

25 марта после трехдневных встреч с делегацией США в Саудовской Аравии Украина и россия договорились о перемирии в Черном море и о прекращении ударов по энергетике.

Об этом пишет Общественное.

О чем договорились украинская и российская делегации

И Украина, и рф согласны, что обе страны должны «обеспечить безопасное судоходство» и не использовать гражданские суда в военных целях. Однако дальше начинаются расхождения в толковании договоренностей.

Во-первых, нет согласованной даты начала перемирия. По словам президента Зеленского, Украина считает, что оно началось после того, как США опубликовали на сайте Белого дома заявление о результатах переговоров в Эр-Рияде, то есть 25 марта. В россии говорят, что перемирие до сих пор не вступило в силу и это произойдет при отдельных условиях.

Первое из них — кремль требует снять санкции с организаций и страховых компаний, занимающихся торговлей продовольствием и удобрениями, а также переподключить банк «Россельхозбанк» к системе SWIFT (международная банковская платежная система).

Второе — россия стремится контролировать «проверку судов». Так же, как это работало в 2022−23 годах во время «зерновой сделки» — тогда россия инспектировала суда на входе и выходе из «коридора» в Одесской области.

Обстрелы

Другая проблема — отсутствие перечня объектов, на которые распространяется перемирие в Черном море. Украина считает, что договоренности касаются, в частности, портов, элеваторов и другой инфраструктуры, обеспечивающей грузовые перевозки по морю.

«Когда наша сторона общалась с американской, они сказали, что тишина на море и свободное гражданское судоходство говорит о том, что нельзя наносить удары по инфраструктуре портов», — говорит президент Зеленский.

Также нигде не уточняется, сможет ли россия обстреливать Украину с кораблей в Черном море. С начала полномасштабного вторжения Силы обороны смогли отодвинуть российский Черноморский флот из Крыма к берегам россии и замкнуть его в восточной части Черного моря, в том числе в порту Новороссийск. Министр обороны Украины Рустем Умеров говорит , что в рамках соглашения рф не должно перемещать военные корабли за пределы этой восточной части моря. Иначе Киев имеет право их атаковать. В заявлениях россии и США по мотивам договоренностей этот момент не уточняется.

Также в документе отдельным пунктом упоминалось о возможности мониторинга перемирия третьими странами. По словам Зеленского, такой страной может стать Турция (однако договоренностей с ней об этом нет).

Влияние перемирия на морскую торговлю

В Центре экономических стратегий говорят, в прошлом году грузооборот украинских портов составил более 97 млн тонн, из них экспорт — это 88 млн тонн. По мнению старшего экономиста центра Владимира Ланды, в условиях перемирия грузооборот может увеличиться, но незначительно.

«Худшие периоды украинского Черного моря — относительно безопасности экспорта — остались в прошлом. Последние месяцы экспорт происходит в достаточных объемах. Фактически Украина может вывезти по морю все, что может произвести», — говорит Ланда.

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Через три года полномасштабного вторжения украинский бизнес частично перестроился и на другие виды перевозок. Например, речные порты на Дунае увеличили пропускную способность, а «Укрзализныця» отчитывается о самых больших с 2022 года объемах коммерческих перевозок.

Зато может подешеветь страхование морских кораблей, курсирующих в Украину, соответственно это уменьшит расходы для украинских производителей.

На способность россии перевозить товары по Черному морю потенциальное перемирие не будет иметь значительного влияния, ведь ее торговые пути не пересекаются с Украиной, а Силы обороны не обстреливают гражданские суда. «Единственная возможность ограничить экспорт россии по Черному морю — это санкционная политика, как ЕС, так и США», — говорит Владимир Ланда.

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В целом, по словам Зеленского, соглашение о перемирии на Черном море должно показать миру, что Украина готова к миру. Если москва нарушит договоренности, Киев потребует увеличения санкций и поставки оружия Украине.

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