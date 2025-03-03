Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине — Finance.ua

Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине Сегодня 10:30

Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали плана урегулирования российско-украинской войны, разработанного Францией и Великобританией.

Об этом он рассказал в интервью изданию Le Figaro

Франция и Великобритания предложили ввести частичное перемирие между россией и Украиной продолжительностью в один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий.

Читайте также Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф

«В случае прекращения огня будет очень сложно проверить, соблюдаются ли (боевые действия) вдоль линии фронта», — отметил Макрон. По его словам, частичное перемирие будет охватывать воздушные и морские атаки, в том числе удары по энергетическим объектам.

Вторая часть плана предусматривает, что европейские страны отправят в Украину миротворческий контингент, но это произойдет только на более позднем этапе.

«В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь перемирия, переговоров, которые продлятся несколько недель, а затем, когда мир будет подписан, развертывание войск», — объяснил Макрон.

Читайте также Британия вводит крупнейший пакет санкций против рф и предоставляет Украине помощь на £4,5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон ответил на вопрос журналистов, известен ли ему этот план: «Мне известно всё».

Эммануэль Макрон заявил в интервью, что Франция и другие европейские страны должны увеличить расходы на оборону.

«Последние три года россияне тратят на оборону 10% своего ВВП. Поэтому нам нужно готовиться к будущему, установив целевой показатель на уровне 3% или 3,5% ВВП. Это далеко не те 2%, которых Франция достигла с большим трудом, и к которым многие европейские страны еще даже не приблизились», — добавил он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.