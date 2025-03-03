Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине — Finance.ua

Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали плана урегулирования российско-украинской войны, разработанного Францией и Великобританией.
Об этом он рассказал в интервью изданию Le Figaro.
Франция и Великобритания предложили ввести частичное перемирие между россией и Украиной продолжительностью в один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий.
«В случае прекращения огня будет очень сложно проверить, соблюдаются ли (боевые действия) вдоль линии фронта», — отметил Макрон. По его словам, частичное перемирие будет охватывать воздушные и морские атаки, в том числе удары по энергетическим объектам.
Вторая часть плана предусматривает, что европейские страны отправят в Украину миротворческий контингент, но это произойдет только на более позднем этапе.
«В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь перемирия, переговоров, которые продлятся несколько недель, а затем, когда мир будет подписан, развертывание войск», — объяснил Макрон.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон ответил на вопрос журналистов, известен ли ему этот план: «Мне известно всё».
Эммануэль Макрон заявил в интервью, что Франция и другие европейские страны должны увеличить расходы на оборону.
«Последние три года россияне тратят на оборону 10% своего ВВП. Поэтому нам нужно готовиться к будущему, установив целевой показатель на уровне 3% или 3,5% ВВП. Это далеко не те 2%, которых Франция достигла с большим трудом, и к которым многие европейские страны еще даже не приблизились», — добавил он.
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