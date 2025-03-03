Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине

83
Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине
Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали плана урегулирования российско-украинской войны, разработанного Францией и Великобританией.
Об этом он рассказал в интервью изданию Le Figaro.
Франция и Великобритания предложили ввести частичное перемирие между россией и Украиной продолжительностью в один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий.
Читайте также
«В случае прекращения огня будет очень сложно проверить, соблюдаются ли (боевые действия) вдоль линии фронта», — отметил Макрон. По его словам, частичное перемирие будет охватывать воздушные и морские атаки, в том числе удары по энергетическим объектам.
Вторая часть плана предусматривает, что европейские страны отправят в Украину миротворческий контингент, но это произойдет только на более позднем этапе.
«В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь перемирия, переговоров, которые продлятся несколько недель, а затем, когда мир будет подписан, развертывание войск», — объяснил Макрон.
Читайте также
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон ответил на вопрос журналистов, известен ли ему этот план: «Мне известно всё».
Эммануэль Макрон заявил в интервью, что Франция и другие европейские страны должны увеличить расходы на оборону.
«Последние три года россияне тратят на оборону 10% своего ВВП. Поэтому нам нужно готовиться к будущему, установив целевой показатель на уровне 3% или 3,5% ВВП. Это далеко не те 2%, которых Франция достигла с большим трудом, и к которым многие европейские страны еще даже не приблизились», — добавил он.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.