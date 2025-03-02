Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф — Finance.ua

Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф
Украина и Великобритания подписали Соглашение о чрезвычайном займе в 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на закупку оборонительных материалов.
О подписании соответствующего соглашения сообщили в Министерстве финансов Украины.
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В министерстве пояснили, что эти средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран Группы семи общим объемом 50 млрд долларов.
Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.
Когда поступят деньги
Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены на закупку оборонных материалов в соответствии с потребностями Украины.
На сайте британского правительства сообщили, первый транш займа поступит в Украину уже на следующей неделе.
Отмечается, что в общей сложности финансирование будет предоставлено тремя равными ежегодными платежами по 752 млн фунтов стерлингов.
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