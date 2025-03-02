Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф — Finance.ua

Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф Сегодня 10:07 — Казна и Политика

Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф

Украина и Великобритания подписали Соглашение о чрезвычайном займе в 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на закупку оборонительных материалов.

О подписании соответствующего соглашения сообщили в Министерстве финансов Украины.

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В министерстве пояснили, что эти средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран Группы семи общим объемом 50 млрд долларов.

Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Когда поступят деньги

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены на закупку оборонных материалов в соответствии с потребностями Украины.

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На сайте британского правительства сообщили , первый транш займа поступит в Украину уже на следующей неделе.

Отмечается, что в общей сложности финансирование будет предоставлено тремя равными ежегодными платежами по 752 млн фунтов стерлингов.

Укрінформ По материалам:

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