Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф

Казна и Политика
17
Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф
Украина получит кредит от Британии, который будет погашаться за счет активов рф
Украина и Великобритания подписали Соглашение о чрезвычайном займе в 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на закупку оборонительных материалов.
О подписании соответствующего соглашения сообщили в Министерстве финансов Украины.
Читайте также
В министерстве пояснили, что эти средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран Группы семи общим объемом 50 млрд долларов.
Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Когда поступят деньги

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены на закупку оборонных материалов в соответствии с потребностями Украины.
Читайте также
На сайте британского правительства сообщили, первый транш займа поступит в Украину уже на следующей неделе.
Отмечается, что в общей сложности финансирование будет предоставлено тремя равными ежегодными платежами по 752 млн фунтов стерлингов.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.