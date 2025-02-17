Британия инвестирует 3,15 млрд долларов в производство стали в ответ на тарифы Трампа — Finance.ua
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Британия инвестирует 3,15 млрд долларов в производство стали в ответ на тарифы Трампа

Мир
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Британия инвестирует 3,15 млрд долларов в производство стали в ответ на тарифы Трампа
Британия инвестирует 3,15 млрд долларов в производство стали в ответ на тарифы Трампа
Правительство Великобритании представило новый план защиты рабочих мест в сталелитейной промышленности страны. В частности, государство инвестирует 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,15 млрд долларов) для поддержки отрасли через решение президента США Дональда Трампа ввести 25% тарифы на импорт стали и алюминия.
Об этом сообщает Bloomberg.
Средства частично поступят из вновь созданного британского Фонда национального благосостояния. С помощью этого плана законодатели надеются остановить упадок отрасли, пострадавшей от роста цен на энергоносители, конкуренции из-за рубежа и падения инвестиций.
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Деньги будут израсходованы на более эффективные электродуговые печи, призванные помочь британским производителям лучше конкурировать.
На прошлой неделе британские чиновники планировали провести переговоры со своими коллегами в администрации Трампа, чтобы попытаться избежать тарифов на импорт стали и алюминия.
Канцлер казначейства Рэйчел Ривз заявила, что считает, что Великобритания может договориться с США, чтобы избежать этих мер.
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«Сбалансированная торговля — и это то, что есть у Великобритании и США, нет ни профицита, ни дефицита, наша торговля в значительной степени сбалансирована — на самом деле нет никакой проблемы, которую нужно решать с помощью тарифов или любых других барьеров», — сказала Ривз.
Bloomberg отмечает, что около 10% стали, производимой в Британии, экспортируется в Америку, и Великобритания также импортирует металл из США.
Также издание пишет, что новый план Британии будет искать области для расширения сталелитейного производства в стране, защищать его от недобросовестной торговой практики за рубежом и улучшать мощности по переработке металлолома. Он также будет способствовать использованию британской стали в государственных проектах.
По материалам:
РБК-Україна
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