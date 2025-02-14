Трамп решил ввести взаимные тарифы в торговле с другими странами — Finance.ua

Трамп решил ввести взаимные тарифы в торговле с другими странами Сегодня 12:13 — Мир

Трамп решил ввести взаимные тарифы в торговле с другими странами

Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения пошлины на импорт в США из тех стран, которые имеют более высокие тарифы на американскую продукцию.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social

«Я решил, что с целью справедливости буду взимать взаимный тариф… — отметил Трамп. — Если страна считает, что Соединенные Штаты получают слишком высокие тарифы, все, что ей нужно сделать — это уменьшить или отменить свои тарифы против нас».

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По словам главы Белого дома, в течение многих лет к США несправедливо относились другие страны — как друзья, так и враги.

«Америка помогала многим странам в течение многих лет ценой больших финансовых затрат, — добавил он. — Пришло время, чтобы эти страны помнили об этом и относились к нам справедливо — равное игровое поле для американских работников!».

Как отмечает CBS News , тарифы на иностранные товары могут привести к росту цен и усилить нынешнюю инфляцию, достигшую в январе 3% в годовом исчислении (вместо ожидаемых 2%).

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Это решение было принято накануне встречи Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чья страна может пострадать от изменения тарифной политики США. Недавно Моди объявил о снижении индийских тарифов на американские мотоциклы и алкогольные напитки, а также согласился принимать самолеты, которыми США будут вывозить нелегальных мигрантов.

Укрінформ По материалам:

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