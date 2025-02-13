Трамп хочет закрыть консульства США в некоторых странах — Finance.ua

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Трамп хочет закрыть консульства США в некоторых странах

Мир
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Трамп хочет закрыть консульства США в некоторых странах
Трамп хочет закрыть консульства США в некоторых странах
Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия нескольких консульств и дипломатических миссий США по всему миру. Такие меры направлены на сокращение расходов на Государственный департамент.
Об этом пишет NBC News.
Большинство консульств, которые могут быть закрыты, находятся в Германии и Франции.
В недавнем заявлении чиновники отметили, что консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана могут быть закрыты в первую очередь.
«Трамп пересмотрел список консульств, но окончательные решения еще не были приняты. Также еще не определены сроки возможного закрытия», — заявляют официальные лица.
Сотрудники Государственного департамента США провели проверки нескольких консульств в рамках оценки их соответствия инициативе «Америка превыше всего», введенной при администрации Трампа.
Кроме оценки соблюдения этой политики чиновники изучают и дипломатическое значение этих консульств. В частности, речь идет о потенциале для расширения правительственной деятельности в этих местах, которая может включать военное взаимодействие с иностранными государствами и операции по сбору разведывательной информации.
Как отмечают чиновники, особое внимание уделяется учреждениям в Германии и Франции, большинство из которых могут быть закрыты. В настоящее время Государственный департамент собирает информацию из этих консульств, чтобы оценить их общее функционирование.
По материалам:
Телеканал 24
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