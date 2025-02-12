Трамп подписал указ, позволяющий сократить сотрудников правительства — Finance.ua

Трамп подписал указ, позволяющий сократить сотрудников правительства Сегодня 12:21 — Мир

Трамп подписал указ, позволяющий сократить сотрудников правительства

Президент Дональд Трамп 11 февраля подписал указ, предписывающий агентствам сотрудничать с Департаментом эффективности правительства (DOGE) относительно сокращения персонала и ограничения набора новых сотрудников.

Об этом пишет американская телекомпания CNN.

Приказ содержит инструкции руководителям агентств сотрудничать с Департаментом эффективности правительства относительно сокращения федеральной рабочей силы.

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«Руководители агентств будут координироваться и консультироваться с DOGE, чтобы сократить численность федеральной рабочей силы и ограничить наем на основные должности», — говорится в информационном письме Белого дома к приказу.

CNN объясняет, что распоряжение предназначено для реализации «оптимизации рабочей силы» Департамента, которым будет заниматься Илон Маск и позволит другим агентствам повторно нанимать только одного работника на каждых четырех человек, покидающих должность. Исключения распространяются на иммиграционные, правоохранительные органы и общественной безопасности.

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«Агентства будут разрабатывать планы масштабного сокращения численности и определять, какие компоненты агентства (или сами агентства) могут быть ликвидированы или объединены, поскольку их функции не предусмотрены законом», — говорится в информационном бюллетене.

Напомним, Трамп 20 января 2025 подписал указ о создании и внедрении Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Его должны возглавить американские бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами.

Это не федеральный департамент, а внешняя консультативная группа, которая будет рекомендовать необходимые по их мнению сокращения персонала. А уже президент и законодательный орган Конгресса США будут выносить финальные решения. Ни Маск, ни Рамасвами не будут получать государственную зарплату.

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