Трамп стремится уменьшить бюджет Пентагона — FT — Finance.ua
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Трамп стремится уменьшить бюджет Пентагона — FT

Мир
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Трамп стремится уменьшить бюджет Пентагона — FT
Трамп стремится уменьшить бюджет Пентагона — FT
Дональд Трамп заявил, что стремится снизить расходы Министерства обороны США на сотни миллиардов долларов. По его словам, ведомство станет следующим объектом сокращения бюджетных расходов.
Об этом сообщает Financial Times.
Бывший президент поддержал усилия Илона Маска в выявлении чрезмерных расходов в федеральном правительстве через созданный Департамент правительственной эффективности (DOGE). Трамп отметил, что Маск «прекрасно справился» и «очень помог» в поиске возможностей для сокращений.
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«Давайте проверим армию. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений. Вы знаете, люди выбрали меня за это», — сказал он.
Издание отмечает, что возможное вовлечение Маска в аудит Пентагона вызвало беспокойство, поскольку его компании SpaceX и Starlink имеют большие контракты с военным ведомством, что может создать конфликт интересов.
Однако советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC заверил, что будут приняты «все необходимые меры» во избежание таких рисков, хотя деталей не привел.
Республиканцы в Конгрессе поддержали инициативу Трампа по сокращению расходов, даже несмотря на то, что это может ослабить роль законодателей в санкционировании расходов.
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В то же время демократы и профсоюзы госслужащих критикуют подход DOGE, считая, что у структуры нет необходимого опыта для реформирования Пентагона, а ее деятельность может привести к раскрытию секретных программ.
В декабре 2023 года тогдашний президент США Джо Байден подписал закон о финансировании обороны в размере 895 миллиардов долларов на финансовый год, который заканчивается 30 сентября.
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