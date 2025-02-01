Превосходит Пентагон в 10 раз: в Китае строят крупнейший в мире военный командный центр, — FT Сегодня 03:03 — Мир

Превосходит Пентагон в 10 раз: в Китае строят крупнейший в мире военный командный центр, — FT

Китай, вероятно, строит в западной части Пекина огромный военный командный центр, который будет гораздо больше Пентагона.

Об этом сообщает Financical Times.

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Спутниковые снимки, полученные FT и анализируемые американской разведкой, демонстрируют строительство в 30 километрах юго-западнее Пекина, на территории площадью около 1500 акров.

Бункеры для защиты командования

По мнению аналитиков, этот объект может служить местом для возведения также крупных твердых бункеров, которые будут использоваться для защиты высшего руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае конфликта, в том числе в условиях потенциального применения ядерного оружия.

Несколько действующих и бывших должностных лиц правительства Соединенных Штатов Америки (США) заявили, что разведка внимательно наблюдает за объектом, который, вероятно, станет крупнейшим в мире военным командным центром, размеры которого будут превышать масштабы Пентагона минимум в десять раз.

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Согласно анализу спутниковых снимков, строительные работы начались в середине 2024 года.

НОАК увеличивает военный потенциал

Возведение этого объекта происходит в период, когда НОАК работает над созданием новейших вооружений и военных проектов накануне 100-летнего юбилея, который будет отмечаться в 2027 году.

Согласно оценкам американской разведки, китайский лидер Си Цзиньпин поставил перед армией задачу развить военный потенциал, достаточный для возможной атаки на Тайвань до этого срока.

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Кроме того, НОАК активно увеличивает количество ядерных боеголовок и сосредотачивается на улучшении координации между разными военными подразделениями.

«Если это подтвердится, этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства, включая президента Си как главу Центральной военной комиссии, сигнализирует о намерениях Пекина создать не только обычные вооруженные силы мирового класса, но и передовой потенциал ядерной войны», — заявил Деннис Уайлдер, бывший руководитель отдела анализа Китая в ЦРУ

Бывший сотрудник разведывательных служб США рассказал FT, что главный штаб НОАК, расположенный в центре Пекина, не достаточно укреплен для выполнения функций командного пункта в условиях войны.

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