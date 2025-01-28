Индия и Китай возобновляют авиасообщение после пятилетнего перерыва — Finance.ua

Индия и Китай возобновляют авиасообщение после пятилетнего перерыва Сегодня 22:34 — Мир

Индия и Китай возобновляют авиасообщение после пятилетнего перерыва

Индия и Китай договорились возобновить прямые авиарейсы между странами спустя почти пять лет перерыва.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Индии.

Решение свидетельствует об улучшении отношений между странами, которые остаются напряженными с 2020 года, когда в долине Галван произошло столкновение, а вдоль Линии фактического контроля (LAC) сохраняется значительное военное присутствие обеих сторон.

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С этого момента Индия усилила ограничения для китайских компаний, запретила сотни китайских приложений и прекратила пассажирское авиасообщение, хотя грузовые рейсы между государствами продолжали действовать.

В ходе встречи в понедельник, 27 января, министр иностранных дел Китая Ван И заявил индийскому коллеге Викраму Мисри, что обе страны должны работать на взаимопонимание.

Также политики договорились обсудить рамочные условия для возобновления авиарейсов на встрече, которая состоится «в ближайшее время».

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«Были обсуждены конкретные вопросы в экономической и торговой сферах для решения проблем и содействия прозрачной и предсказуемой политике», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии.

Кроме того, стороны договорились поэтапно возобновлять диалог и как можно скорее провести заседание Индийско-Китайского механизма экспертного уровня.

Министерство иностранных дел Китая также подчеркнуло, что страны должны совместно работать на принципах «взаимной поддержки и достижений», что станет основой для стабильных двусторонних отношений.

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