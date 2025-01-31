Китайские банки снова блокируют платежи в россию после ужесточения санкций США — Finance.ua

Китайские банки снова блокируют платежи в россию после ужесточения санкций США Сегодня 19:15 — Финтех и Карты

Китайские банки снова блокируют платежи в россию после ужесточения санкций США

После ужесточения американских санкций китайские банки вновь остановили трансграничные платежи в россию, включая операции в юанях.

Об этом пишет Bloomberg.

Финучреждения Китая озабочены последними действиями администрации Джо Байдена и требуют больше времени для анализа транзакций.

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Кроме финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков, Минфин США внес в «черные списки» около 100 компаний, среди которых есть и китайские, обвиняемые в нарушении ограничений против россии.

Ужесточение западных санкций привело к снижению российского экспорта в конце 2024 года, пишет The Moscow Times. В октябре-декабре на экспорте товаров экономика рф заработала $99,6 млрд — на 7% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года. В декабре спад экспорта составил 19% в годовом исчислении (до $31,3 млрд), а профицит торгового баланса сократился до $5,6 млрд — самого низкого уровня с 2020 года.

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С учетом санкционного пакета против нефтегазовой отрасли, экспортные доходы будут «оставаться на пониженных уровнях» в ближайшие месяцы, пишет издание. В конце своего срока президент Джо Байден включил в «черные списки» Минфина США «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и 183 танкера российского теневого флота.

Под удар попали поставки нефти в Индию, ставшую вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая, что может лишить экономику почти $30 млрд валютных доходов в течение года, говорят эксперты. росбанки прогнозируют сокращение экспорта на 10%, то есть более чем на $40 млрд.

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