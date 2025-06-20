Лидеры уплаты налогов в Украине за 5 месяцев 2025 года — Finance.ua

Лидеры уплаты налогов в Украине за 5 месяцев 2025 года Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Лидеры уплаты налогов в Украине за 5 месяцев 2025 года

В январе — мае 2025 года поступила наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Больше всего приходится на субъектов хозяйствования в следующих отраслях:

«Перерабатывающая промышленность» — 17,6%;

«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 17,2%;

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 11,7%;

«Финансовая и страховая деятельность» — 9,1%.

Наибольший рост оплаты за январь — май 2025 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в следующих отраслях:

«Перерабатывающая промышленность» — рост на 38,1% или 41,1 млрд гривен;

«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 29,3% или +32,8 млрд гривен;

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — рост на 30,5% или +23,0 млрд гривен;

«Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» — рост на 42,3% или +16,3 млрд гривен.

По сообщению ГНС, в течение января — мая текущего года плательщики уплатили 238,9 млрд грн налога на доходы физических лиц. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 21,8% или почти на 42,7 млрд грн. За первые пять месяцев прошлого года было перечислено 196,2 млрд гривен.

Регионы — лидеры по оплате:

Киев — 56,2 млрд грн,

Днепропетровская область — 23,7 млрд грн,

Львовская область — 16,2 млрд грн,

Киевская область — 14,1 млрд гривен.

Налог на доходы физических лиц составляет львиную долю поступлений местных бюджетов. Его ставка — 18% от начисленных доходов граждан: зарплат, премий, других дополнительных выплат и выплат по договорам гражданско-правового характера. Поэтому, получая официальную зарплату, с которой отчисляются налоги, вы заботитесь о развитии своего региона и социальной поддержке его граждан.

Ранее писали , по подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предварительными данными Нацбанка.

После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн. Причиной стало увеличение налоговой нагрузки, а именно из-за доначисления налога на прибыль, которая в итоге выросла на 15% и достигла 95,9 млрд грн. В результате банки уплатили в виде налогов 51% от прибыли.

Для сравнения: в 2023 году налог «съел» 48% доходов банков, а в 2022 — только 25%.

Справка Finance.ua:

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал информацию о так называемом «налоге на OLX».

По состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2 171 191: на 70 535 ФЛП по сравнению с маем 2024 года. Об этом сообщил Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он напомнил, что начиная с марта 2025 года количество открытых ФЛП (20 029) больше количества закрытых (18 477) на 1552 субъекта, в апреле 2025 также открытых (21 517) больше чем закрытых (17 618) на 3 899 субъектов. За май открытых (24 572) больше, чем закрытых (16 855) на 7 717 ФЛП.

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