Лидеры уплаты налогов в Украине за 5 месяцев 2025 года — Finance.ua
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Лидеры уплаты налогов в Украине за 5 месяцев 2025 года

Казна и Политика
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Лидеры уплаты налогов в Украине за 5 месяцев 2025 года
Лидеры уплаты налогов в Украине за 5 месяцев 2025 года
В январе — мае 2025 года поступила наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
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Больше всего приходится на субъектов хозяйствования в следующих отраслях:
  • «Перерабатывающая промышленность» — 17,6%;
  • «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 17,2%;
  • «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 11,7%;
  • «Финансовая и страховая деятельность» — 9,1%.
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Наибольший рост оплаты за январь — май 2025 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в следующих отраслях:
  • «Перерабатывающая промышленность» — рост на 38,1% или 41,1 млрд гривен;
  • «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 29,3% или +32,8 млрд гривен;
  • «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — рост на 30,5% или +23,0 млрд гривен;
  • «Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» — рост на 42,3% или +16,3 млрд гривен.
По сообщению ГНС, в течение января — мая текущего года плательщики уплатили 238,9 млрд грн налога на доходы физических лиц. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 21,8% или почти на 42,7 млрд грн. За первые пять месяцев прошлого года было перечислено 196,2 млрд гривен.
Регионы — лидеры по оплате:
  • Киев — 56,2 млрд грн,
  • Днепропетровская область — 23,7 млрд грн,
  • Львовская область — 16,2 млрд грн,
  • Киевская область — 14,1 млрд гривен.
Налог на доходы физических лиц составляет львиную долю поступлений местных бюджетов. Его ставка — 18% от начисленных доходов граждан: зарплат, премий, других дополнительных выплат и выплат по договорам гражданско-правового характера. Поэтому, получая официальную зарплату, с которой отчисляются налоги, вы заботитесь о развитии своего региона и социальной поддержке его граждан.
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Ранее писали, по подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предварительными данными Нацбанка.
После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн. Причиной стало увеличение налоговой нагрузки, а именно из-за доначисления налога на прибыль, которая в итоге выросла на 15% и достигла 95,9 млрд грн. В результате банки уплатили в виде налогов 51% от прибыли.
Для сравнения: в 2023 году налог «съел» 48% доходов банков, а в 2022 — только 25%.

Справка Finance.ua:

  • Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал информацию о так называемом «налоге на OLX».
  • По состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2 171 191: на 70 535 ФЛП по сравнению с маем 2024 года. Об этом сообщил Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он напомнил, что начиная с марта 2025 года количество открытых ФЛП (20 029) больше количества закрытых (18 477) на 1552 субъекта, в апреле 2025 также открытых (21 517) больше чем закрытых (17 618) на 3 899 субъектов. За май открытых (24 572) больше, чем закрытых (16 855) на 7 717 ФЛП.

Что меняется для ФЛП в 2025 году

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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