Налоги «съели» более половины доходов банков: кто доплатил больше всего — Finance.ua

Налоги «съели» более половины доходов банков: кто доплатил больше всего Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Налоги «съели» более половины доходов банков: кто доплатил больше всего

По подсчетам Опендатабот , в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предыдущими данными Нацбанка.

После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн. Причиной стало увеличение налоговой нагрузки, а именно из-за доначисления налога на прибыль, которая в итоге выросла на 15% и достигла 95,9 млрд грн. В результате банки уплатили в виде налогов 51% от прибыли. Для сравнения: в 2023 году налог «съел» 48% доходов банков, а в 2022 — всего 25%.

Какие банки уплатили больше всего налога на прибыль

Больше всего налога доначислили государственным банкам — на них пришлось 93% дополнительных налогов (11,78 млрд грн).

Лидером среди уплаченных налогов с прибыли стал Ощадбанк: налог на прибыль после корректировки увеличился в 2,5 раза — с 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

С Укрэксимбанка дополнительно взыскали 2,94 млрд грн, что увеличило сумму его налога в 15 раз.

Налог Сенс Банка (бывший Альфа-Банк) после доначислений вырос в 58 раз, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн).

К слову, единственным госбанком, где налог снизился, стал Укргазбанк : -455 млн грн.

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Банкам с иностранным капиталом доначислили всего лишь 118,57 млн ​​грн.

Частные банки доплатили 1,34 млрд грн. Из них больше всего:

А-Банк (+541 млн грн),

Банк Пивденный (+308 млн грн),

МТБ (+225 млн грн).

Рекордсменом по росту налога на прибыль стал Украинский банк реконструкции и развития — ему пришлось уплатить сумму в 84 раза больше (с 247 тыс. грн до 20,76 млн грн).

В общем, после корректировки налоги выросли у 22 банков — на 12,7 млрд грн, а еще у 12 банков он уменьшился на 513,4 млн грн (88,8% из которых пришлось на Укргазбанк). В результате банки уплатили на 5 млрд грн налогов больше, чем заработали.

Что известно о налогах банков

Налог на сверхприбыли для банков был введен в 2023 году. Он подразумевает повышенную ставку для банков, у которых значительно растут доходы. Соответствующий закон 6 декабря 2023 года подписал президент.

Как отмечал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, банки обеспечили рекордные налоговые поступления благодаря повышению ставки налога на прибыль. Так, банки задекларировали 62,4 млрд грн налога на прибыль за IV квартал 2024 года, уплата которых приходилась на 2025 год. Из этой суммы около 50 млрд грн — это результат повышения ставки налога с 25% до 50%, а также запрета на учет убытков прошлых лет при расчете.

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В то же время регулятор рынка, Национальный банк Украины, выразил обеспокоенность повышением налога до 50%, отмечая, что это может привести к проблемам с капиталом в некоторых государственных банках. В МВФ считают , что введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, оно не эффективно и подрывает доверие к политике банка.

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