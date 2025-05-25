Сколько чистой прибыли получили банки в первом квартале — Finance.ua

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Сколько чистой прибыли получили банки в первом квартале

Казна и Политика
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Сколько чистой прибыли получили банки в первом квартале
Сколько чистой прибыли получили банки в первом квартале
За январь-март 2025 года платежеспособные банки получили 40 млрд грн чистой прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
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В первом квартале кредитование стало ключевым фактором поддержки активов и прибыльности банков при сохранении высокой операционной эффективности и низких отчислений в резервы.
За I квартал чистый процентный доход увеличился на 13,7% в годовом исчислении, несмотря на незначительное сужение процентной маржи до 7,4%, которое произошло вследствие роста стоимости обязательств, прежде всего в корпоративном сегменте.

Что способствовало увеличению доходности активов

Этому способствовал рост доходности высоколиквидных депозитных сертификатов НБУ, сопровождавший цикл повышения ключевой ставки. При этом доходность кредитов и ОВГЗ оставалась почти постоянной.
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Чистый комиссионный доход вырос на 10,4% в годовом исчислении, прежде всего, благодаря увеличению дохода от обслуживания платежных операций.
Положительный результат переоценки ОВГЗ — еще одна составляющая роста операционного дохода в I квартале.
Учитывая сокращение всех основных составляющих операционных расходов, операционная эффективность банков возросла. Операционно убыточными за квартал были 11 банков из 60.
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По материалам:
Finance.ua
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