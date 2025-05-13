Сколько ОВГЗ было куплено и погашено во время полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua
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Сколько ОВГЗ было куплено и погашено во время полномасштабной войны (инфографика)

Казна и Политика
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Сколько ОВГЗ было куплено и погашено во время полномасштабной войны (инфографика)
Сколько ОВГЗ было куплено и погашено во время полномасштабной войны (инфографика)
Украинское правительство за время полномасштабной войны привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа 1 трлн 175,6 млрд гривен, 9 млрд долларов и 2,66 млрд евро. «Слово и дело» выяснило, как в 2022—2025 годах покупали ОВГЗ и сколько средств было направлено на погашение.
ОВГЗ — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Минфином, чтобы привлечь дополнительные средства в госбюджет. Их погашение в полном объеме гарантируется государством. Облигации могут выпускаться как в гривне, так и в иностранной валюте.
Сколько ОВГЗ было куплено и погашено во время полномасштабной войны (инфографика)
В 2022 году было куплено ОВГЗ на 152,39 млрд гривен, 1,93 млрд долларов и 0,98 млрд евро. На погашение облигаций правительство направило 213,34 млрд гривен, 2,79 млрд долларов и 0,66 млрд евро.
В 2023 году правительство получило от размещения облигаций 401,79 млрд гривен, 3,69 млрд долларов и 0,74 млрд евро. На погашение было направлено 216,03 млрд гривен, 3,34 млрд долларов и 0,59 млрд евро.
В прошлом году было куплено внутренних облигаций на 497,81 млрд гривен, 2,73 млрд долларов и 0,75 млрд евро. На погашение правительство направило 245,44 млрд гривен, 2,48 млрд долларов и 0,92 млрд евро.
В январе-апреле 2025 года от размещения ОВГЗ государство получило 123,61 млрд гривен, 0,65 млрд долларов и 0,19 млрд евро. На погашение уже направили 131,91 млрд гривен, 0,95 млрд долларов и 0,32 млрд евро.
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В общей сложности за время полномасштабной войны было куплено облигаций на 1 трлн 175,6 млрд гривен (в среднем 1 млрд 418,09 млн ежедневно, не учитывая субботу и воскресенье), 9 млрд долларов (10,86 млн ежедневно) и 2,66 млрд евро (3,21 млн ежедневно).
На погашение было направлено 806,72 млрд гривен, 9,56 млрд долларов и 2,49 млрд евро.
По материалам:
Слово і Діло
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