Какую сумму привлекли от размещения ОВГЗ с начала года — Finance.ua

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Какую сумму привлекли от размещения ОВГЗ с начала года

Казна и Политика
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Какую сумму привлекли от размещения ОВГЗ с начала года
Какую сумму привлекли от размещения ОВГЗ с начала года
С начала 2025 года правительство Украины привлекло от продажи/обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах более 159 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 1,617 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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В январе-апреле 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 123,6 млрд грн, 647,8 млн долл. США и 191,4 млн евро.
На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 131,9 млрд грн, 952,8 млн долл. США и 319,7 млн евро.

Сколько средств привлечено с начала войны

В целом с начала полномасштабного вторжения до 30 апреля 2025 года правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1,175 трлн грн, 8,99 млрд долл. США и 2,66 млрд евро, а на погашение по ОВГЗ направило 806,7 млрд грн, 9,56 млрд долл. США и 2,49 млрд евро.
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Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 мая 2025 года составил 176,3 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 113,6 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 мая 2024 года. За последний год он вырос более чем в 1,5 раза.
Кроме того, в апреле 2025 года Минфин провел погашение военных ОВГЗ на сумму 20 млрд грн и 281,1 млн долл. США.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал множится там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Finance.ua
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