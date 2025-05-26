Государство может и в этом году принять решение о дополнительном налогообложении банков — экономист Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Государство может и в этом году принять решение о дополнительном налогообложении банков — экономист

Учитывая высокий уровень доходности отечественной банковской системы, не исключено, что в Украине и в этом году будет принято решение о дополнительном налогообложении банков налогом на прибыль по повышенной ставке.

Такой прогноз дал президент Инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак в комментарии Укринформу

Экономист положительно оценивает результаты работы отечественной банковской системы в первом квартале. В то же время он напоминает, что речь идет не столько о заслугах банков, сколько о возможностях пассивного заработка, возникших в связи с обстоятельствами, в которых оказалось наше государство.

«Общий вывод, если по-простому: банки сейчас „в шоколаде“. В первую очередь, благодаря высокой учетной ставке. Если в прошлом году она постепенно снижалась с 15% до 13,5%, то в этом году Нацбанк повысил ее в целом на 2% - до 15,5%. И это дает учреждениям возможность, во-первых, получать огромные доходы (около 15% годовых) за счет депозитных сертификатов НБУ. Второй источник — ОВГЗ, доходность которых тоже повысилась: в среднем 16% годовых можно получать по обычным государственным бумагам, чуть меньше — по резервным. Поэтому „аппетита к рискам“ у банков нет», — объяснил Козак.

Отсюда, по его словам, незаинтересованность банков в развитии кредитования реального сектора. И даже если такие займы выдают, то значительную часть корпоративного кредитования банки все еще обеспечивают, участвуя в государственных льготных программах, проектах софинансирования с правительством, грантовых программах от международных партнеров. Ипотечное кредитование — на низком уровне, займы для физических лиц — по высоким ставкам.

Читайте также Ситуация в украинском банковском секторе остается стабильной

«Единственное, что ограничивает сверхприбыли — это то, что государство два года подряд облагает банки налогом на прибыль по ставке 50%. Похоже, что и в конце этого года государство может принять решение. Мы же помним, что в 2023 году, когда впервые прибегли к такому шагу, отмечали, что он разовый. В 2024-м сказали, что это нужно сделать еще раз, но в последний раз…», — напоминает экономист.

По его прогнозам, пока доходность депозитных сертификатов и ОВГЗ будет оставаться высокой, не стоит надеяться, что основные источники доходов банков изменятся и объемы кредитования экономики существенно возрастут.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.