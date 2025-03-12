Большинство европейских акций возросло после согласия Украины на 30-дневное перемирие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Большинство европейских акций возросло после согласия Украины на 30-дневное перемирие

15
Большинство европейских акций возросло после согласия Украины на 30-дневное перемирие
Большинство европейских акций возросло после согласия Украины на 30-дневное перемирие
Европейские фондовые рынки выросли в среду после того, как Украина согласилась на 30-дневное перемирие с россией по предложению США.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,6%. Накануне он потерял 1,7% после того, как президент США Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на канадскую сталь и алюминиевые изделия.
Большинство секторов индекса, по данным агентства, продемонстрировали рост в утренней торговле, лидером стали европейские банки — их индекс прибавил 1,1%.
Акции Zealand Pharma выросли на 34% после того, как швейцарская фармацевтическая компания Roche получила право на терапию ожирения от датской биотехнологической компании в рамках соглашения о сотрудничестве на сумму до $5,3 млрд. Акции Roche подорожали на 4%.
Читайте также
Единственным сектором, показавшим снижение, стала розничная торговля, ее индекс упал на 2,8%. Немецкий производитель спортивной одежды Puma обвалился на 22% до восьмилетнего минимума после слабого прогноза продаж в первом квартале.
В Reuters отметили, что инвесторы ждут ключевых данных по инфляции в США, которые будут обнародованы позже. Любое превышение ожиданий может усилить опасения по поводу стагфляции в крупнейшей экономике мира.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems