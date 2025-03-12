Большинство европейских акций возросло после согласия Украины на 30-дневное перемирие — Finance.ua

Большинство европейских акций возросло после согласия Украины на 30-дневное перемирие Сегодня 14:41

Большинство европейских акций возросло после согласия Украины на 30-дневное перемирие

Европейские фондовые рынки выросли в среду после того, как Украина согласилась на 30-дневное перемирие с россией по предложению США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,6%. Накануне он потерял 1,7% после того, как президент США Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на канадскую сталь и алюминиевые изделия.

Большинство секторов индекса, по данным агентства, продемонстрировали рост в утренней торговле, лидером стали европейские банки — их индекс прибавил 1,1%.

Акции Zealand Pharma выросли на 34% после того, как швейцарская фармацевтическая компания Roche получила право на терапию ожирения от датской биотехнологической компании в рамках соглашения о сотрудничестве на сумму до $5,3 млрд. Акции Roche подорожали на 4%.

Единственным сектором, показавшим снижение, стала розничная торговля, ее индекс упал на 2,8%. Немецкий производитель спортивной одежды Puma обвалился на 22% до восьмилетнего минимума после слабого прогноза продаж в первом квартале.

В Reuters отметили, что инвесторы ждут ключевых данных по инфляции в США, которые будут обнародованы позже. Любое превышение ожиданий может усилить опасения по поводу стагфляции в крупнейшей экономике мира.

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