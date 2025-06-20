Украина синхронизирует санкции с Евросоюзом — Finance.ua

Украина синхронизирует санкции с Евросоюзом
В четверг, 19 июня, в Офисе президента состоялось совещание по санкционной политике. По ее результатам принято решение о полной синхронизации украинских санкций с мерами, которые вводят международные партнеры.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook.
«Согласовали конкретные решения. Первое — на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины», — заявил президент.
По его словам, Украина планирует ужесточить санкции против танкерного флота россии. Поэтому президент поручил расширить ограничения на капитанов судов, а также на российские отгружающие нефть терминалы. Эти санкции должны быть согласованы с партнерами.
«Фиксуем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов», — подчеркнул Зеленский.
На совещании также обсудили новые подходы к усложнению способности россии продолжать войну. Это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставок технологических компонентов и оборудования для производства оружия.
Президент поручил расширить инструменты парламентской дипломатии, привлечение общественных лидеров и бизнеса, чтобы усилить поддержку новых санкций.
Президент также акцентировал внимание на необходимости достичь реальных результатов от санкций. «МИД Украины, разведки и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на россию и ее сообщников», — подытожил Зеленский.
Напомним, Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия. В этот раз ЕС впервые предлагает ввести полный запрет на любые финансовые операции, связанные с трубопроводами Северный поток-1 и Северный поток-2.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что пока не будет вводить новые санкции против россии. По его словам, он хочет дождаться, удастся ли достичь договоренности о прекращении войны в Украине. Он также отметил, что санкции дорого обходятся США.
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