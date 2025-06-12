Под санкции Евросоюза могут попасть еще около 200 российских компаний — Finance.ua
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Под санкции Евросоюза могут попасть еще около 200 российских компаний

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Под санкции Евросоюза могут попасть еще около 200 российских компаний
Под санкции Евросоюза могут попасть еще около 200 российских компаний
Анонсированный 18-й пакет санкций против россии от Евросоюза будет включать ограничения против двух сотен компаний, связанных с российским ВПК, а также может содержать запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
Об этом в телеэфире сказал уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк.
«Мы ожидаем увидеть в 18-м пакете примерно две сотни компаний, связанных с российским ВПК. Еще несколько недель назад такого количества компаний в списке не было», — отметил Власюк.
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По его словам, среди компаний, которые могут попасть под санкции, — производители «Искандеров».
«Плюс, что нравится и вызывает большой интерес, это то, что в действующем проекте 18-го пакета есть секторальный запрет на импорт нефтепродуктов, производимых из российской нефти. То есть история о том, что россия продавала и продает в Индию сырую нефть, индусы ее перерабатывают в дизель и привозят в Европейский Союз, кажется, закончится. (…) Посмотрим, что, в конце концов, примут, если это действительно будет такой запрет, это будет великая вещь», — заверил Власюк.
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Ранее Власюк заявил, что проект 18-го санкционного пакета ЕС разочаровал отсутствием ограничений против морских терминалов рф и санкциями только для небольшого количества танкеров рф.
Напомним, 10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия. В этот раз ЕС впервые предлагает ввести полный запрет на любые финансовые операции, связанные с трубопроводами Северный поток-1 и Северный поток-2.
По материалам:
Укрінформ
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