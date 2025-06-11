Зеленский подписал указ о санкциях за похищение украинских детей — Finance.ua

Зеленский подписал указ о санкциях за похищение украинских детей Сегодня 10:32

Зеленский подписал указ о санкциях за похищение украинских детей

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 395/2025 , которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных экономических санкциях.

Санкции наложены на 9 российских юридических лиц из образовательных и публичных организаций. Среди них — Международный детский центр «Артек» и Мелитопольский государственный университет, который в рф считают официальным высшим учебным заведением.

Читайте также В Евросоюзе заявили, что стремятся ввести санкции против россии одновременно с США

Также в списке 46 физических лиц. Среди них начальник управления президента россии по общественным проектам Сергей Новиков и депутат Палаты представителей беларуси Дмитрий Шевцов.

Как пояснила в Telegram советница руководителя Офиса президента и операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна, эти люди причастны к похищению и депортации украинских детей. В частности, речь идет о:

представителях так называемых «органов опеки» на оккупированных территориях;

директоров детских домов, куда привозили депортированных детей;

пропагандистов и кураторов программ усыновления и принудительной паспортизации;

чиновников, участвовавших в изменении личных данных украинских детей — имен, мест рождения и гражданства.

Читайте также Сколько россия уже потеряла из-за санкций

Заривна отметила, что юридические лица из списка — это структуры, которые играли ключевую роль в депортации и русификации. Они занимались логистикой, удержанием детей, их изоляцией, перевоспитанием и подготовкой к «новой жизни» в россии.

Какие ограничения предусматривают санкции

Санкции предусматривают:

блокировку активов;

запрет на финансовые операции;

аннулирование государственных наград (где это возможно);

дальнейшие юридические шаги по привлечению виновных к ответственности.

Она также призвала международных партнеров к зеркальным санкциям против каждого фигуранта в списке.

Читайте также ЕС закрыл лазейку для снятия санкций с российских олигархов

Напомним, в мае Зеленский ввел в действие санкции , касающиеся трех украинцев, четырех россиян, а также компаний, связанных с онлайн-казино Pin-Up. Санкции были введены против Александра Богуслаева — сына Вячеслава Богуслаева, которому раньше было подконтрольно стратегическое предприятие «Мотор Сич».

Зеленский уверен , что западные санкции станут особенно ощутимыми для российской экономики в начале лета 2026 года.

10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.