Зеленский подписал указ о санкциях за похищение украинских детей — Finance.ua

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Зеленский подписал указ о санкциях за похищение украинских детей

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Зеленский подписал указ о санкциях за похищение украинских детей
Зеленский подписал указ о санкциях за похищение украинских детей
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 395/2025, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных экономических санкциях.
Санкции наложены на 9 российских юридических лиц из образовательных и публичных организаций. Среди них — Международный детский центр «Артек» и Мелитопольский государственный университет, который в рф считают официальным высшим учебным заведением.
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Также в списке 46 физических лиц. Среди них начальник управления президента россии по общественным проектам Сергей Новиков и депутат Палаты представителей беларуси Дмитрий Шевцов.
Как пояснила в Telegram советница руководителя Офиса президента и операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна, эти люди причастны к похищению и депортации украинских детей. В частности, речь идет о:
  • представителях так называемых «органов опеки» на оккупированных территориях;
  • директоров детских домов, куда привозили депортированных детей;
  • пропагандистов и кураторов программ усыновления и принудительной паспортизации;
  • чиновников, участвовавших в изменении личных данных украинских детей — имен, мест рождения и гражданства.
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Заривна отметила, что юридические лица из списка — это структуры, которые играли ключевую роль в депортации и русификации. Они занимались логистикой, удержанием детей, их изоляцией, перевоспитанием и подготовкой к «новой жизни» в россии.

Какие ограничения предусматривают санкции

Санкции предусматривают:
  • блокировку активов;
  • запрет на финансовые операции;
  • аннулирование государственных наград (где это возможно);
  • дальнейшие юридические шаги по привлечению виновных к ответственности.
Она также призвала международных партнеров к зеркальным санкциям против каждого фигуранта в списке.
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Напомним, в мае Зеленский ввел в действие санкции, касающиеся трех украинцев, четырех россиян, а также компаний, связанных с онлайн-казино Pin-Up. Санкции были введены против Александра Богуслаева — сына Вячеслава Богуслаева, которому раньше было подконтрольно стратегическое предприятие «Мотор Сич».
Зеленский уверен, что западные санкции станут особенно ощутимыми для российской экономики в начале лета 2026 года.
10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.
По материалам:
Finance.ua
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