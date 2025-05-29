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Сколько россия уже потеряла из-за санкций

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Сколько россия уже потеряла из-за санкций
Сколько россия уже потеряла из-за санкций
Как заявил старший военный советник постоянного представительства Великобритании при ОБСЕ подполковник Джобби Риммер во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, из-за международных санкций россия потеряла около 450 млрд долл. от своего энергетического сектора.
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Две трети ликвидных активов Фонда национального благосостояния уже израсходованы.
россия продолжает эскалацию конфликта, и это имеет все более серьезные экономические последствия для ее населения: базовая учетная ставка в россии выросла до 21%, что свидетельствует о глубокой финансовой нестабильности; 40% бюджета рф в 2025 году направлено на оборону; впервые со времен СССР оборонные расходы превысили социальные; две трети ликвидных активов Фонда национального благосостояния уже израсходованы; из-за международных санкций россия потеряла ориентировочно 450 млрд долл. США доходов от энергетического сектора,
заявил Риммер.

По его словам, такая политика свидетельствует о том, что Кремль сознательно ставит войну выше благосостояния собственного народа.
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«Выбор Кремля ведет к обнищанию россии», — убежден он.
Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от ужесточения санкций против россии, чтобы не сорвать возможное мирное соглашение.
Об этом он сказал журналистам на церемонии приведения к присяге временного прокурора округа Колумбия.
«Только тот факт, что я, думаю, близок к заключению соглашения, я не хочу все испортить, делая это», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций против рф.
По материалам:
Укрінформ
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