В Евросоюзе заявили, что стремятся ввести санкции против россии одновременно с США — Finance.ua

В Евросоюзе заявили, что стремятся ввести санкции против россии одновременно с США Сегодня 20:40

В Евросоюзе заявили, что стремятся ввести санкции против россии одновременно с США

Евросоюз готов объединиться с США для одновременного введения санкций против россии, чтобы принудить кремлевского диктатора владимира путина к мирным переговорам.

Об этом заявила в интервью Politico президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По словам фон дер Ляен, в настоящее время ЕС планирует 18-й пакет санкций против россии.

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«Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы наложить санкции на российскую энергетику и перекрыть российские источники финансирования», — сказала она.

Ожидается, что санкции ЕС будут содержать ограничения для компаний, связанных с двумя газопроводами «Северный поток» между россией и Германией, а также снижение верхнего предела цены на нефть.

«Мы обсудили, как мы можем ввести европейские и американские санкции одновременно, если путин не сядет за стол переговоров», — отметила фон дер Ляен.

После встречи с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в понедельник фон дер Ляен заявила, что довольна его планами усилить давление на россию. Двухпартийный законопроект, автором которого он выступил, предусматривает введение 500-процентных тарифов на импортируемые товары из стран, которые все еще покупают российское топливо и другие продукты.

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Отвечая на вопрос, чего она ожидает от будущих санкций, фон дер Ляен сказала: «Итак, если американцы решат ввести санкции, то 500% пошлины будут включены в этот пакет».

Позже представитель Еврокомиссии Паула Пиньо объяснила, что фон дер Ляен не имела в виду включение 500-процентных тарифов в 18-й пакет санкций ЕС, но подчеркнула, что ЕС располагает другими инструментами, отметив, что санкции против россии «не могут быть идентичными».

Укрінформ По материалам:

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