У Зеленского рассказали, отменят ли военное положение на время 30-дневного перемирия — Finance.ua

У Зеленского рассказали, отменят ли военное положение на время 30-дневного перемирия Сегодня 12:38 — Казна и Политика

У Зеленского рассказали, отменят ли военное положение на время 30-дневного перемирия

В Украине не отменят военное положение в случае объявления 30-дневного перемирия на фронте. Также в это время не будут проводиться президентские выборы.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Repubblica

«30-дневное перемирие — это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и процедур по защите страны невозможна за столь короткий срок. Потребуются переговоры, проверенные наблюдатели, способные фиксировать нарушения перемирия и обеспечивать разведение сторон. Мы должны сохранять способность сражаться до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована», — сказал он.

Также Подоляк отметил, что выборы в Украине не будут проводиться в случае объявления 30-дневного перемирия, поскольку пока невозможно обеспечить безопасность избирательных участков и избирательной кампании. Он подчеркнул, что это станет возможным, если начнутся переговоры о стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями.

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В разговоре с журналистами Подоляк заявил, что Украина не отказывается от своих «красных линий». По его словам, суверенитет нашей страны остается приоритетом.

«Нет. Они („красные линии“. — Ред.) не могут измениться ни физически, ни идеологически, ни политически. Территориальная целостность — это вопрос выживания: россия оккупирует украинскую территорию как средство давления. В 2014 и 2022 годах она не была за это наказана. Наш суверенитет попирается. Он (путин. — Ред.) считает, что у нас не должно быть отношений с экономическими, политическими и военными союзами, мы не имеем права быть защищенными коллективными обязательствами. И он настаивает, чтобы Украина отказалась от своей идентичности, истории, культуры, языка и информации. Мы должны избавиться от армии, а если ему что-то не понравится, он сменит правительство. Это неприемлемо. Мы должны создать гарантии безопасности, глобальную систему обороны, ракетные базы. Реорганизовать армию, увеличить инвестиции в военное производство. Нам нужны конкретные обязательства со стороны стран ЕС», — поделился советник руководителя ОП.

Подоляк считает, что путин не намерен соглашаться на временное прекращение огня. Он уверен, что пока остается наблюдать за тем, что в итоге решит сделать российский диктатор.

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«Его ответ неоднозначен. С одной стороны, он говорит: „Конечно, это ясно, это необходимо“, но с другой стороны, он продолжает говорить, что есть нюансы. И они стирают саму идею перемирия», — подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы ОП, путин фактически призывает Украину перестать защищать себя и отказаться от военных поставок, производства оружия и контроля над линией фронта. Он заявил, что на эти условия Киев не пойдет.

Однако Подоляк заверил, что встреча представителей Украины с делегацией в Саудовской Аравии прошла очень хорошо.

«Стало понятно, кто хочет продолжать войну. Наш опыт с 2014 года говорит нам, что москва нарушает все договоренности. Саммит поставил ее в положение, когда придется прояснить ситуацию. Посмотрим».

Кроме этого Подоляк поделился с журналистами, что на саммите от США не было жесткой повестки дня относительно того, на какие уступки придется пойти Украине ради мира.

«Есть интересы США, неоднократно озвученные Трампом, требующие быстрого и эффективного решения проблемы войны. Они хотят иметь прозрачные экономические отношения с Украиной, в которую они вложили значительные военные и финансовые ресурсы. И Украина очень заинтересована в восстановлении эффективных двусторонних отношений: у США есть критически важный арсенал, такой как противоракетная оборона, специальные боеприпасы и разведка. москва должна показать свое настоящее отношение переговорами, прекращением войны и перемирием. И она ответит негативно», — добавил советник главы ОП.

Также Подоляк заявил, что Украина доверяет президенту США Дональду Трампу. По его словам, американский лидер реализовал свои предвыборные цели и остается союзником нашей страны.

УНІАН По материалам:

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