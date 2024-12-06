Пентагон уточнил, сколько осталось денег для военной помощи Украине — Finance.ua

Пентагон уточнил, сколько осталось денег для военной помощи Украине
США на данный момент располагают средствами примерно в $9 миллиардов для военной помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, а также оборонных пакетов в рамках полномочий президента.
Такую цифру назвал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер.
«Осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в рамках президентских полномочий», — сказал представитель оборонного ведомства США.
В ответ на вопрос, успеет ли Пентагон обеспечить передачу всей помощи Украине до завершения каденции действующей администрации, генерал отметил, что его ведомство получило указание от Белого дома. Ее суть состоит в том, чтобы «приложить все усилия, чтобы в дальнейшем в ускоренном порядке оказывать помощь Украине и использовать имеющиеся полномочия».
Райдер подчеркнул, что именно это и делает Минобороны США.
«Что не изменилось в министерстве, так это ощущение срочности в выделении поддержки Украины», — добавил представитель Пентагона.
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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат это делать и продолжат контактировать с украинской стороной, союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для защиты свободы и суверенитета.
Напомним, американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и Киев в готовности полностью использовать финансирование для Украины, на которое предоставил свое разрешение Конгресс США. «В целом США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры — 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, которое я видел за 30 лет карьеры», — заявил он.
Президент США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд долл. США для усиления военной поддержки Украины.
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