Администрация США до конца каденции предоставит Украине существенную военную помощь — МИД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Администрация США до конца каденции предоставит Украине существенную военную помощь — МИД

Казна и Политика
83
Администрация США до конца каденции предоставит Украине существенную военную помощь — МИД
Администрация США до конца каденции предоставит Украине существенную военную помощь — МИД
Администрация действующего президента США Джо Байдена в последний период его каденции передаст Украине существенную военную помощь.
Об этом сообщил в телеэфире министр иностранных дел Андрей Сибига после переговоров с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Брюсселе, передает Укринформ.
Читайте также
«Во время визита в Брюссель у меня был ряд важных встреч, и одной из ключевых была встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Это были продуктивные переговоры. Мы обсудили воплощение всех договоренностей, достигнутых на уровне лидеров, когда Президент Владимир Зеленский в сентябре совершал визит в Вашингтон. И есть конкретные подтверждения относительно военной помощи», — рассказал Сибига.
Он отметил, что действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине существенные объемы военной помощи.
Читайте также
Это мы в деталях обсудили с моим визави. Полностью все оружие, которое положено до прямых президентских полномочий, а также оплатить все контракты на производство оружия, предусмотренные программой поддержки Украины. Такие заверения я получил во время встречи с Энтони Блинкеном", — сказал министр.
Кроме того, он рассказал, что обсудил с госсекретарем США вопросы дальнобойных ударов по военным объектам на территории рф и евроатлантическую интеграцию Украины.
«Здесь мы сдержанно оптимистичны», — подытожил глава МИД.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.