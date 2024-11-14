Администрация США до конца каденции предоставит Украине существенную военную помощь — МИД
Администрация действующего президента США Джо Байдена в последний период его каденции передаст Украине существенную военную помощь.
Об этом сообщил в телеэфире министр иностранных дел Андрей Сибига после переговоров с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Брюсселе, передает Укринформ.
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«Во время визита в Брюссель у меня был ряд важных встреч, и одной из ключевых была встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Это были продуктивные переговоры. Мы обсудили воплощение всех договоренностей, достигнутых на уровне лидеров, когда Президент Владимир Зеленский в сентябре совершал визит в Вашингтон. И есть конкретные подтверждения относительно военной помощи», — рассказал Сибига.
Он отметил, что действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине существенные объемы военной помощи.
Это мы в деталях обсудили с моим визави. Полностью все оружие, которое положено до прямых президентских полномочий, а также оплатить все контракты на производство оружия, предусмотренные программой поддержки Украины. Такие заверения я получил во время встречи с Энтони Блинкеном", — сказал министр.
Кроме того, он рассказал, что обсудил с госсекретарем США вопросы дальнобойных ударов по военным объектам на территории рф и евроатлантическую интеграцию Украины.
«Здесь мы сдержанно оптимистичны», — подытожил глава МИД.
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