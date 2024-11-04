Пенсионная реформа в Чехии: что нужно знать украинцам — Finance.ua

Пенсионная реформа в Чехии: что нужно знать украинцам Сегодня 17:02 — Личные финансы

Пенсионная реформа в Чехии: что нужно знать украинцам

В Чехии идет активная подготовка к пенсионной реформе, которая, по нынешним планам, пройдет в несколько этапов, начиная уже с октября 2024 года, и завершится в 2035 году.

Об этом сообщает Radio Prague International.

В Чехии, как и в Украине, действует так называемая солидарная пенсионная система пенсионного обеспечения, когда работники (как наемные, так и самозанятые) платят взносы в пенсионную систему, финансируя пенсии своих сограждан, вышедших на пенсию. Однако из-за роста средней продолжительности жизни населения, а следовательно, из-за увеличения количества людей пенсионного возраста растет потребность в регулировании системы пенсионного обеспечения, которая уже на пороге отрицательного тренда и есть перспектива ухудшения ситуации в долгосрочном временном горизонте. Кроме того, снижение темпов роста экономики и инфляция, среди причин которой есть и война россии против Украины, приводит к нехватке средств для поддержания того уровня пенсий, к которым чешское общество уже привыкло.

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Чешская система пенсионного страхования завершила 2023 год с самым высоким за всю историю дефицитом почти в 73 миллиарда чешских крон. Это около 1% от валового внутреннего продукта Чехии. Если бы реформа не была принята, примерно к 2050 году дефицит составил бы уже 5% от ВВП.

Итак, основными причинами пенсионной реформы являются низкие темпы экономического развития Чехии, существенный дефицит пенсионных средств, достаточно высокая инфляция и старение нации.

Как и когда будет реформирована пенсионная система Чехии

Прежде всего, путь к раннему выходу на пенсию станет еще сложнее. Уже с октября 2024 года ужесточаются условия относительно досрочного выхода на пенсию. Так, вместо нынешних 35 лет для того, чтобы получить возможность назначения досрочной пенсии, людям придется работать не менее 40 лет. Кроме того, отдельные периоды пенсионного страхования, например, период обучения теперь будут засчитываться лишь на 80% от продолжительности этого периода.

Из-за того, что за последние два десятилетия разрыв между сроком жизни на пенсии мужчин и женщин увеличился на три с половиной года — женщины живут на пенсии на девять лет дольше мужчин. Будущая реформа призвана устранить этот разрыв. В будущем пенсионный возраст будет привязан к ожидаемой продолжительности жизни в 50-летнем возрасте и будет постепенно увеличиваться. Однако первое повышение возраста должно коснуться людей 1966 года и позже, а возрастное ограничение будет увеличиваться только на один месяц с каждым следующим годом рождения, а не на два месяца, как правительство предлагало ранее. Таким образом, ближе к 2050 году возраст выхода на пенсию должен возрасти до 67 лет.

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С 2026 года новоназначенные пенсии должны расти медленнее. Цель — в течение 10 лет снизить уровень роста на 8% по сравнению с нынешним состоянием. Это будет достигнуто путем изменений в учете заработка и периода пенсионного страхования при исчислении пенсии. При этом минимальный гарантированный размер пенсии по достижении минимального пенсионного страхового стажа вырастет почти вдвое и составит 20% от средней заработной платы.

Также состоятся изменения правил относительно пенсионных накоплений, которые действуют в Чехии. Предусматривается увеличение государственной помощи и более крупные налоговые льготы, но при этом пенсионерам грозит ужесточение правил. Для этого в 2024-м уже введены: увеличение минимального собственного взноса для получения права на государственное пособие до 500 чешских крон в месяц, увеличение наивысшего государственного пособия до 340 крон в месяц (при условии своего взноса не менее в 1700 крон в месяц), увеличение минимального срока накопления до 10 лет. При этом на собственные взносы в пенсионные накопления предусмотрены более высокие налоговые льготы: из налоговой базы можно отчислять до 48 тысяч чешских крон в год, внесенных в накопление. Также планируется прекращение выплаты государственного пособия на пенсионные накопления лицам, получающим пенсию по возрасту.

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Новое законодательство должно вступить в силу с 2025 года, а первое повышение возраста коснется людей, которые родились, как уже упоминалось, в 1966 году.

Что важно знать украинцам

Как и каждый проживающий и работающий в Чехии иностранец, граждане Украины имеют право на пенсионное обеспечение в этой стране. Конечно, речь идет исключительно о тех, кто работает легально, платит налоги, зарегистрированные в Чешском управлении социального обеспечения (ČSSZ) и плательщики социального страхования.

При этом оформление пенсии как в Украине, так и в Чехии возможно после выполнения двух условий: наличия необходимого трудового стажа и достижения пенсионного возраста (в соответствии с нормами, действующими в данной стране). Так, гражданин Украины, имеющий право на пенсионное обеспечение, может обратиться в органы социального обеспечения Чехии при наличии 35-летнего страхового стажа и при достижении 65-летнего возраста. Даже при отсутствии необходимого 35-летнего стажа пенсия будет назначена (хотя и значительно меньше) — с учетом именно периода, за который осуществлялись социальные взносы в Чехии.

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При начислении пенсий гражданину Украины ČSSZ будет официально обращаться с запросом о наличии стажа социального страхования заявителя в Пенсионный фонд Украины с целью подтверждения «украинского стажа» работника, если тот легально работал в стране происхождения. При этом средства «украинской пенсии», если таковая будет назначена Украиной, Чехия не получит, а значит, и выплачивать заявителю-гражданину Украины нет возможности. Такую украинскую пенсию (в гривнах) украинец может получать, например, на карту украинского банка.

Поэтому гражданин Украины, находясь в Чехии, независимо от вида разрешения на пребывание/проживание и будучи легально трудоустроенным в этой стране, должен заботиться о своевременном и полном внесении (работодателем) сумм социального страхования, которые, как правило, выплачиваются из полной суммы заработной платы до вычета налогов и других сборов. Более того, не будет лишним хранить все документы (контракты, трудовые договоры, «выплатные ремни» и т. п. ), которые могут в будущем касаться подтверждения трудоустройства и работы на то или иное юридическое лицо или выполнения работ и предоставления услуг в статусе самозанятого лица.

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Вышеуказанное важно и в случае, если гражданин Украины навсегда уедет из Чехии, в том числе вернется на родину и там продолжит трудовую деятельность, — именно потому, что документы, полученные им в Чехии, не только станут подтверждением его легального трудоустройства в последней, но и будут являться основанием для зачисления страхового стажа и начисления пенсии уже в Украине (которая тоже будет руководствоваться вышеупомянутым договором между двумя странами).

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