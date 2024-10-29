Что нужно знать о налогах в Польше, Германии и Чехии — Finance.ua

Что нужно знать о налогах в Польше, Германии и Чехии
Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев нашли убежище в странах Европы. Однако смена места жительства не отменяет необходимости знать налоговые правила новой страны. Более того, налоговые обязательства и возможности могут оказать существенное влияние на финансовое положение.
Finance.ua в статье рассмотрел основные налоговые требования в европейских странах, где сейчас больше всего украинцев — Польши, Германии и Чехии.
Польша
В Польше налоговая система прогрессивная. Основными видами налогов являются налог на доходы физических лиц (PIT), налог на добавленную стоимость (VAT) и налог на прибыль предприятий (CIT).
Налог на доходы физических лиц (PIT)
- прогрессивная шкала: 12% для доходов до 120 тыс. злотых, 32% - более 120 тыс. злотых;
- не облагаемый налогом минимум: 30 тыс. злотых в год;
- Единая ставка для предпринимателей: 19% для индивидуальных предпринимателей.
Корпоративный налог (CIT)
- основная ставка: 19%;
- пониженная ставка: 9% для малых предприятий с доходом до 2 млн евро;
- специальные режимы: налоговые льготы для инновационных компаний и компаний в особых экономических зонах.
Социальные взносы
- пенсионное страхование: 19,52% (поровну между работником и работодателем);
- медицинское страхование: 9% (частично можно отчислить с налога);
- другие взносы: страхование на случай безработицы (2,45%), страхование от болезней (2,45%).
Налог на добавленную стоимость (VAT)
- основная ставка: 23%;
- пониженные ставки: 8% на строительство, медицинское оборудование; 5% на основные продукты питания, книги;
- нулевая ставка: для экспорта.
Германия
Немецкая налоговая система объединяет высокие налоги с большим социальным обеспечением и широким спектром государственных услуг, таких как пенсии, медицинское страхование и социальная защита.
Налог на доходы физических лиц
- прогрессивная шкала: 14%-42%, для очень высоких доходов (свыше 277 826 евро) — 45%;
- солидарный налог: 5,5% суммы налога для высоких доходов;
- церковный налог: 8−9% от налога для членов церкви;
- не облагаемый налогом минимум: 10 908 евро в год.
Корпоративный налог
- фиксированная ставка: 15%;
- торговый налог: 7−17% (зависит от муниципалитета);
- общая эффективная ставка: около 30%.
Социальные взносы
- пенсионное страхование: 18,6% (поровну между работником и работодателем);
- медицинское страхование: 14,6% (также распределяется поровну);
- страхование на случай безработицы: 2,5%;
- страхование на случай ухода: 3,05% (+0,35% для лиц без детей);
- общая сумма взносов: до 40% от заработной платы.
Налог на добавленную стоимость
- основная ставка: 19%;
- пониженная ставка: 7% для продуктов питания, книг, медицинских товаров, транспорта
и т. д.
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Чехия
Налоговая система Чехии характеризуется простотой и прозрачностью. Она подразумевает низкие налоги на доходы физических лиц и конкурентоспособные ставки для предпринимателей.
Налог на доходы физических лиц (PIT)
- плоская ставка: 15% на доходы до 1 867 728 чешских крон в год (примерно 77 тыс. евро);
- ставка для высоких доходов: 23% на доходы, превышающие этот порог;
- не облагаемый налогом минимум: 27 840 крон (примерно 1 200 евро) в год;
- налоговые вычеты: включают взносы на социальное и медицинское страхование, благотворительные пожертвования, расходы на обучение.
Корпоративный налог
- ставка: 19% на прибыль предприятий;
- пониженная ставка: 15% для малых предприятий с доходом до 2 млн чешских крон;
- налоговые льготы: для инвестиций в научные исследования и развитие.
Социальные взносы
- пенсионное страхование: 28% (работник — 6,5%, работодатель — 21,5%);
- медицинское страхование: 13,5% (работник — 4,5%, работодатель — 9%);
- страхование на случай безработицы: 1,2% (работник — 0,5%, работодатель — 0,7%).
Налог на добавленную стоимость (VAT)
- основная ставка: 21%;
- пониженные ставки: 15% на некоторые продовольственные товары, лекарственные средства, книги; 10% на основные продукты питания;
- нулевая ставка: для экспорта и некоторых услуг.
Подробнее о налогах в этих и других странах Европы читайте в статье по ссылке.
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