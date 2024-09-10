В Чехии третий год подряд ухудшаются условия труда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Чехии третий год подряд ухудшаются условия труда

Личные финансы
30
В Чехии третий год подряд ухудшаются условия труда
В Чехии третий год подряд ухудшаются условия труда
В Чехии условия на рынке труда ухудшаются третий год. Чехия не может создать благоприятные условия для работников на рынке труда, несмотря на самый низкий уровень безработицы в ЕС.
Об этом свидетельствуют результаты анализа Индекса процветания и финансового здоровья, созданного Česká sporitelna и Europe in Data, передает Echo24.

Зеленая карта на авто в Чехию 🚗

Отмечается, что чешские работники часто не могут работать неполный рабочий день, даже если они в этом заинтересованы.
Лучшие условия для работников в Нидерландах, Австрии и скандинавских странах, включая Данию. Эти страны также объединяет высокая гибкость работы. К примеру, в Нидерландах 24% работников могут решать, выбрать гибкое рабочее время или фиксированное. В Чехии эта доля работников составляет 14%. Доля занятых на неполный рабочий день в Нидерландах составляет 42,8%, а в Чехии — 6,9%.
Читайте также
Уровень безработицы в Чехии в 2023 году составил 2,6%, что является самым низким показателем в ЕС.
Низкий уровень безработицы может быть проблемой для Чехии, поскольку, по мнению экономистов, он ниже здорового уровня, который, по их мнению, почти вдвое превышает текущий уровень безработицы в Чехии.
Разница между оплатой труда мужчин и женщин в Чешской Республике увеличилась более чем на один процентный пункт до 17,9%, что является третьей наибольшей разницей среди 27 европейских стран.
«Чехия уже долгое время удерживает одну из трех худших позиций по гендерному разрыву в оплате труда в ЕС, хотя разрыв в оплате труда постепенно уменьшается с 2016 года», — пояснила Мартина Мысликова из Института социологии AS CR.

Справка Finance.ua:

  • Министерство здравоохранения Чехии признало дипломы украинских медиков, что позволило большему числу украинских врачей и фармацевтов работать в стране;
  • Чтобы приобрести новую квартиру в Чехии, нужно в среднем 13 годовых зарплат брутто. Это больше всего в Европе;
  • правительство Чехии планирует с 2025 г. увеличить испытательный срок на работе. Так, для рядовых сотрудников он будет составлять 4 месяца вместо 3, а для руководителей будет увеличен с 6 до 8.
Финансовые ответы всегда рядом, благодаря актуальному каталогу Finance.ua с предложениями кредитов. Разбираем каждый вариант в деталях.

Сравнить и заказать кредит 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.