В Чехии третий год подряд ухудшаются условия труда — Finance.ua

В Чехии третий год подряд ухудшаются условия труда Сегодня 17:20 — Личные финансы

В Чехии третий год подряд ухудшаются условия труда

В Чехии условия на рынке труда ухудшаются третий год. Чехия не может создать благоприятные условия для работников на рынке труда, несмотря на самый низкий уровень безработицы в ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты анализа Индекса процветания и финансового здоровья, созданного Česká sporitelna и Europe in Data, передает Echo24.

Отмечается, что чешские работники часто не могут работать неполный рабочий день, даже если они в этом заинтересованы.

Лучшие условия для работников в Нидерландах, Австрии и скандинавских странах, включая Данию. Эти страны также объединяет высокая гибкость работы. К примеру, в Нидерландах 24% работников могут решать, выбрать гибкое рабочее время или фиксированное. В Чехии эта доля работников составляет 14%. Доля занятых на неполный рабочий день в Нидерландах составляет 42,8%, а в Чехии — 6,9%.

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Уровень безработицы в Чехии в 2023 году составил 2,6%, что является самым низким показателем в ЕС.

Низкий уровень безработицы может быть проблемой для Чехии, поскольку, по мнению экономистов, он ниже здорового уровня, который, по их мнению, почти вдвое превышает текущий уровень безработицы в Чехии.

Podíl nezaměstnaných osob (dle metodiky MPSV) v srpnu stagnoval na 3,8 %, což bylo v souladu s odhadem analytiků. Bez zaokrouhlení pak mírně vzrostl z 3,77 na 3,82 %.

Tradičně nezaměstnanost v srpnu setrvává po červencovém nárůstu na mírně vyšší úrovni, což jde na vrub menší… pic.twitter.com/Cbq2vWWyqy — Jakub.Seidler (@JakubSeidler) September 9, 2024

Разница между оплатой труда мужчин и женщин в Чешской Республике увеличилась более чем на один процентный пункт до 17,9%, что является третьей наибольшей разницей среди 27 европейских стран.

«Чехия уже долгое время удерживает одну из трех худших позиций по гендерному разрыву в оплате труда в ЕС, хотя разрыв в оплате труда постепенно уменьшается с 2016 года», — пояснила Мартина Мысликова из Института социологии AS CR.

Справка Finance.ua:

Министерство здравоохранения Чехии признало дипломы украинских медиков, что позволило большему числу украинских врачей и фармацевтов работать в стране;

Чтобы приобрести новую квартиру в Чехии, нужно в среднем 13 годовых зарплат брутто. Это больше всего в Европе;

правительство Чехии планирует с 2025 г. увеличить испытательный срок на работе. Так, для рядовых сотрудников он будет составлять 4 месяца вместо 3, а для руководителей будет увеличен с 6 до 8.



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