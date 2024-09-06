Специальное разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии в 2025 году: что нужно знать украинцам — Finance.ua

Специальное разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии в 2025 году: что нужно знать украинцам Сегодня 19:03 — Личные финансы

Специальное разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии в 2025 году: что нужно знать украинцам

В начале 2025 года украинцы с временной защитой смогут зарегистрироваться для его продления. Этот процесс включает в себя онлайн-регистрацию, после которой нужно будет получить визовую наклейку в соответствующем отделении МВД. Процедура знакома многим, кто уже продлевал этот статус в прошлые годы, но теперь появляется новый аспект — возможность получения специального разрешения на долгосрочное пребывание.

Об этом пишет ProUkrainu.cz со ссылкой на frs.gov.cz.

Что такое специальное разрешение на долгосрочное пребывание

Это разрешение дает право на пребывание в Чехии на пять лет со свободным доступом к рынку труда.

Специальное разрешение на длительное пребывание в Чехии является промежуточной стадией между временной защитой и постоянным проживанием.

Специальное разрешение на длительное пребывание существенно отличается от разрешения на постоянное проживание (trvalý pobyt). Это два разных типа разрешений с разными правами и обязанностями.

Важно подчеркнуть, что специальное разрешение на длительное пребывание не заменяет статус временной защиты. Если вы не отвечаете всем требованиям, ваш статус временной защиты остается без изменений.

Для получения специального разрешения на длительное пребывание необходимо соответствовать ряду условий:

непрерывно проживать в Чехии на основании временной защиты более двух лет (не распространяется на лиц младше 18 лет);

несудимость (сведения из Реестра судимостей, не распространяется на лиц младше 15 лет);

быть экономически независимым, то есть иметь достаточный доход, облагаемый налогом в Чехии;

независимость от получения гуманитарной помощи;

отсутствие задолженностей за медицинское страхование;

иметь обеспеченное собственное жилье, о котором было надлежащим образом уведомлен Департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики МВД (OAMP);

иметь действительный загранпаспорт;

посещение школы детьми в возрасте от 6 до 14 лет.

Как подать заявление

Чтобы получить специальное разрешение, нужно проявить интерес во время регистрации для продления временной защиты.

Если вы не будете отвечать условиям во время первого тура, но выполните их в течение года, у вас будет возможность принять участие в следующих турах регистрации. Проявление интереса будет действительным в течение одного года для всех возможных туров. Важно, чтобы все члены домохозяйства, включая несовершеннолетних детей, проявили интерес одновременно.

Кто обязан совместно проявить интерес?

супруги (зарегистрированные партнеры или уполномоченные представители несовершеннолетних детей, которые и сами имеют временную защиту),

их несовершеннолетние дети (несовершеннолетние дети, интересы которых они вправе представлять),

муж и жена проявляют интерес отдельно в рамках собственной регистрации для продления временной защиты (каждый отдельно обязан заполнить информацию о втором из супругов). Кроме того, один из родителей обязан проявить интерес также относительно своих несовершеннолетних детей (до 18 лет). Это нужно сделать также во время собственной регистрации для продления временной защиты.

Кого можно добавить к проявлению интереса в рамках совместного домохозяйства?

совершеннолетние дети, находящиеся на иждивении,

родители старше 65 лет,

родители независимо от возраста, которые не в состоянии сами о себе заботиться из-за состояния здоровья.

Этих лиц, желающих присоединиться к совместному проявлению интереса, может во время своей регистрации для продления временной защиты добавить один из супругов (из совместного домохозяйства, в которое эти лица входят). В то же время эти лица обязаны в рамках собственной регистрации указать лицо, которое их указало в проявлении интереса для совместного домохозяйства.

Эти лица могут проявлять интерес также отдельно во время регистрации для продления временной защиты. Однако в таком случае их экономическая независимость (доходы) будет рассматриваться отдельно, в результате чего они, возможно, не будут выполнять это условие.

Условия его получения будут уточнены правительственным постановлением всегда перед каждым отдельным туром, а более подробная информация об их выполнении будет постепенно публиковаться на правительственном портале Регистрация для получения специального разрешения на длительное пребывание будет проходить в несколько туров.всегда перед каждым отдельным туром, а более подробная информация об их выполнении будет постепенно публиковаться на правительственном портале frs.gov.cz.

Ключевые аспекты, связанные с этим разрешением

Одной из важнейших обязанностей для лиц, получивших специальное разрешение на долгосрочное пребывание, является обязанность быть застрахованным.

Отсутствие права на социальные выплаты. Это важное ограничение для тех, кто получит специальное разрешение на долгосрочное пребывание, в частности, люди не смогут подаваться на:

помощь на жилье;

внеочередную немедленную помощь (MOP);

пособие по уходу за ребенком;

выплаты на детей и другие подобные социальные льготы.

Кроме того, владельцы такого разрешения не получают персональный идентификационный номер (rodné číslo), который важен для доступа к определенным государственным услугам в Чехии.

Украинцы, которые получат специальное разрешение на долгосрочное пребывание, могут подать заявление на изменение цели пребывания.

Дополнительные детали будут постепенно публиковаться в ближайшие месяцы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.