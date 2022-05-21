Пенсии работающим пенсионерам повысят с задержкой: когда начнутся выплаты — Finance.ua
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Пенсии работающим пенсионерам повысят с задержкой: когда начнутся выплаты

Сегодня 15:02Казна и Политика
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Пенсии работающим пенсионерам повысят с задержкой: когда начнутся выплатыПенсии работающим пенсионерам повысят с задержкой: когда начнутся выплаты
Индексация пенсий работающим пенсионерам была перенесена на июль.
Как сообщает портал «На пенсии», выплаты более чем 3 млн граждан проиндексировали еще в апреле, но получить свои деньги они смогут только летом.
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Связано это со сроками сдачи налоговой отчетности. До тех пор, пока ее не подали, нельзя понять, кто из пенсионеров работал и какую зарплату получал. Летом все эти данные поступают в реестры, и таким образом в июле работающие пенсионеры получат сразу доплаты за четыре месяца — за апрель, май, июнь и июль.

Как работающим пенсионерам пересчитывают пенсии

Работающим пенсионерам пенсии пересчитывают раз в два года. На выплаты могут рассчитывать граждане, которые поработали 2 года после выхода на пенсию. Размер надбавки в среднем составляет 50 грн, но может быть и выше.
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Также в июле перечислят пенсию по зарплате тем пенсионерам, у которых зарплата сейчас значительно выше той, которую они получали при выходе на пенсию. Если зарплата, которую получает пенсионер, сейчас ниже той, которую получал при выходе на пенсию, перерасчет делать нет смысла.

Справка Finance.ua:

  • по расчетам Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 тысячи гривен;
  • жителям оккупированной территории пенсия по возрасту назначается так же, как и проживающим на территории свободной Украины. Правда, будущие пенсионеры из этих населенных пунктов несколько ограничены в способах подачи документов4
  • «пенсионный калькулятор» — это эффективный и полезный сервис, которым можно воспользоваться в онлайн-режиме и в несколько кликов узнать размер будущей пенсии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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