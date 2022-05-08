В каких странах можно прожить на пенсию (исследование) — Finance.ua

В каких странах можно прожить на пенсию (исследование)

Сегодня 17:01 — Личные финансы

Аналитики Picodi.com рассмотрели пенсионные выплаты в 44 странах мира и проверили, хватает ли этих денег на поддержание минимально комфортного уровня жизни.

Эксперты изучили государственные пенсии первого уровня (так называемая солидарная система), то есть регулярные ежемесячные выплаты для людей пенсионного возраста.

В ряде государств пенсия не подлежит ни налоговым, ни социальным вычетам. В других же пенсия приравнивается к доходу, из которого следует вычитать подоходный налог. Есть также страны, где с пенсии взимаются страховые отчисления на государственное медицинское обслуживание. Чтобы рейтинг был информативным, специалисты сравнивали суммы нетто, то есть деньги, которые пенсионер реально получает на свой счет или на руки.

Что показало исследование?

Среди 44 рассматриваемых стран наивысшую пенсию получают жители Норвегии — $2017 в месяц согласно последним официальным данным. Высокими пенсионными выплатами отличаются также Швейцария ($1913) и США ($1663).

Украине, согласно последним , согласно последним официальным данным , пенсию по возрасту получают более 8 млн человек, а средняя пенсионная выплата составляет ₴3 539 или $123 (44-е место рейтинга).

Также низкие выплаты получают пенсионеры в Албании ($144) и Молдове ($143).

Эти цифры относятся только к первому уровню пенсионной системы. Второй уровень (обязательная накопительная система) еще не введен в Украине, а третий уровень (добровольно-накопительная пенсионная система) не обязателен. Как правило, деньги, накопленные благодаря этим системам, пенсионер может выводить единовременно после достижения пенсионного возраста или постепенно. Поэтому включение таких накоплений в исследование невозможно.

Продуктовая корзина пенсионера

Для данного исследования сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов со средней пенсией по возрасту. В корзину попали: хлеб, молоко, йогурт, яйца, рис, творог, мясо, рыба, фрукты и овощи. Этот список сформирован на основе рекомендаций ВОЗ и местных министерств здравоохранения по питанию пожилых людей:

хлеб (12 буханок по 500 гр) — ₴200;

рис (3 кг) — ₴98;

яйца (20 шт.) — ₴81;

молоко (12 литров) — ₴340;

йогурт (5 литров) — ₴385;

сыр (1,5 кг) — ₴311;

мясо (3 кг) — ₴322;

рыба (3 кг) — (630;

фрукты (9 кг) — ₴255;

овощи (15 кг) — ₴383.

Где можно прожить на пенсию

У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания, и от семьи. Однако специалисты решили сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официальной средней пенсионной выплаты уйдет на покрытие базовой продуктовой корзины.

Самое выгодное соотношение цен на продукты к пенсии — в Норвегии, Австрии и Франции. В этих странах стоимость базовой продуктовой корзины составляет 13,4%, 13,7% и 14,3% от средней пенсии по возрасту.

В данном рейтинге Украина, беларусь и Албания занимают последние места. Пенсионеры этих стран тратят на базовый продуктовый набор 84,9%, 76,7% и 72,8% от пенсионных выплат соответственно.

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