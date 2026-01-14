Опыт не требуется: ТОП-10 вакансий, где можно зарабатывать до 80 тысяч гривен в месяц Сегодня 12:02 — Личные финансы

Опыт не требуется: ТОП-10 вакансий, где можно зарабатывать до 80 тысяч гривен в месяц

На рынке труда есть возможности для всех, даже для кандидатов без опыта. Работодатели готовы обучать с нуля, быстро выводят на работу и платят уже на этапе стажировки.

Об этом говорится в подборке Work.ua.

г. Черновцы. Зарплата 28 000−66 950 грн

Производителю роботизированных комплексов требуются организованные и ответственные специалисты. Работодатель подчеркивает: «Даже без опыта ты можешь стать частью нашей команды. Мы инвестируем в твое обучение, предоставим менторов, которые помогут овладеть новой профессией». Работа состоит в обработке композитных изделий и проведении слесарных операций. Есть бронирование.

г. Одесса, зарплата 25 000−30 000 грн.

Любите общение и культурные события? В концертно-театральном агентстве Exclusive есть для вас вакансия менеджера. Опыт работы в продажах будет преимуществом, но не обязателен, важны ответственность и желание развиваться. В этой должности вы будете консультировать клиентов о событиях, продавать билеты и вести учет в CRM. Приятные бонусы: бесплатные билеты на мероприятия и возможность заглянуть за кулисы шоу-бизнеса.

г. Черкассы. Зарплата 40 000−100 000 грн.

«Мобильная Оптика» приглашает на работу менеджера по продажам, готового учиться и добиваться высоких результатов. В должности нужно обслуживать новых и имеющихся клиентов, повышать уровень продаж. Работодатель подходит к обучению работников индивидуально и за каждым закрепляет наставника.

г. Одесса. Зарплата 60 000−80 000 грн.

Mobile Trend предлагает вакансию, которая подойдет тем, кто хочет быстро вырасти в продажах. Если у вас нет опыта — не проблема. Компания оплачивает обучение еще до трудоустройства уже с первого дня (500 грн. в день), компенсирует расходы на проезд.

Обязанности: консультации клиентов, продажа техники и сервисов, а со временем обучение новых сотрудников.

г. Ивано-Франковск. Зарплата 30 500−40 000 грн.

Команда создателей вау-пиццы Pizza Day ищет пиццайоло-кассира без опыта. У работодателя есть «крутая программа обучения», поэтому все тонкости работы можно овладеть во время оплачиваемой стажировки. Кроме того, компания предлагает стабильные выплаты несколько раз в месяц, бонусы за каждую пиццу, бесплатное питание и карьерный рост.

г. Умань. Зарплата от 30 000 грн.

В сети клиник эстетической медицины Лазерхауз ищут массажиста или эстетиста по телу без обязательного опыта. Конечно, сертификат о прохождении курсов массажа будет плюсом, но компания бесплатно обучает аппаратным и ручным техникам, а также сопровождает на старте. Среди преимуществ: скидки 50% на услуги, доступ к профессиональным семинарам, мастер-классам и внутреннему развитию, современное оборудование.

г. Запорожье. Зарплата 28 241−34 450 грн.

Команде логистического направления Fozzy Group требуется комплектовщик товаров. Работа заключается в быстром и качественном отборе продуктов для магазинов Сильпо. Готовы взять студентов без опыта работы — компания обучает с нуля. На период стажировки, а это 1−2 месяца, зарплата будет составлять 28 241 грн, далее вознаграждение за труд зависит от количества отобранных единиц и стартует от 34 450 грн. Также работодатель обеспечивает питанием, корпоративным транспортом и при необходимости проживанием.

г. Днепр. Зарплата 25 000−40 000 грн.

«Ябко» ищет продавцов-консультантов, которым интересна современная техника и живое общение с людьми. Среди обязанностей: презентация гаджетов, создание приятного клиентского опыта и участие в сервисных процессах. Компания много инвестирует в обучение, дает быстрый карьерный рост, персональные скидки и поддерживает инициативы сотрудников без бюрократии и предубеждений.

г. Винница. Зарплата 25 000−30 000 грн.

Компания-поставщик инструментов для промышленности «Молоток» предлагает предложение для кандидатов без опыта, но с желанием учиться. «Опыт работы не важен. Мы готовы научить тебя абсолютно всему», — говорится в объявлении. Работа включает комплектацию заказов, прием товара и поддержание порядка на складе. В команде обучают с нуля, помогают адаптироваться и позволяют расти вместе с компанией.

г. Львов. Зарплата 22 000−45 000 грн.

COMFY приглашает продавцов-консультантов без опыта, но с неуемным интересом к технике. Здесь обучают через соцсеть компании прямо в смартфоне и позволяют зарабатывать наравне с опытными коллегами уже во время стажировки. Среди плюсов: поддержка наставника и четкий путь карьерного роста в руководящие должности.

Ранее мы писали , что за 2025 год в Украине в восемь раз увеличилось количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики.

Как свидетельствуют данные OLX Работа, чаще всего работодатели предлагают работу с бронированием в категории «Производство, рабочие специальности» (раздел «Прочее»), где обычно ищут работников на производство (пилорамщики, операторы станков, повара, электрики, заправщики).

Также Министерство обороны Украины утвердило Критерии , по которым определяются предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности как имеющие важное значение для национальной экономики.

