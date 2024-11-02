Опекунство в Украине: может ли опекун официально трудоустроиться — Finance.ua

Опекунство в Украине: может ли опекун официально трудоустроиться Сегодня 18:10 — Личные финансы

Опекунство в Украине: может ли опекун официально трудоустроиться

В условиях военного положения в Украине возросла потребность в опекунстве для лиц с инвалидностью и тех, кто не обладает полной гражданской дееспособностью. Этот вопрос становится все более актуальным, в том числе и о возможности сочетания попечительства с официальной работой.

Об этом рассказывает юрист Тина Клецко.

Особенности установления опеки

Опека в Украине может быть установлена ​​по решению суда (обязательным участником по таким делам как заинтересованное лицо является орган опеки и попечительства), если человек был признан полностью недееспособным.

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Устанавливается по решению территориальных органов опеки и попечительства, если опека касается малолетнего гражданина младше 14 лет.

Когда опеку могут прекратить

Прекращается в момент возобновления гражданской дееспособности гражданина, или если малолетнее лицо достигает 14 лет (поскольку тогда устанавливается попечительство), или если малолетнее лицо передают родителям или будущим усыновителям.

Права и обязанности опекуна

Опекуны имеют право:

самостоятельно выбирать способы осуществления опеки внутри закона;

давать согласие на усыновление малолетних лиц.

единолично решать, на что тратить государственное пособие, которое предоставляется из любых доходов подопечного (пенсии, алиментов и т. п. );

); представлять интересы подопечного в учреждениях и организациях.

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Обязанности опекуна:

создание надлежащих бытовых условий для подопечного, а также обеспечение его постоянным уходом и лечением;

осуществление сделок от имени и в интересах подопечного;

обеспечение надлежащей защиты законных прав и интересов подопечного;

принятие мер по сохранению имущества подопечного.

По собственному желанию гражданин может прекратить опекать недееспособного или малолетнего человека.

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Для этого ему следует обратиться в орган, которым была установлена ​​опека над лицом, с соответствующим письменным заявлением.

Опекуном не может быть человек:

лишенный родительских прав;

его поведение противоречит законным интересам лица, нуждающегося в установлении опеки над собой;

не достигший совершеннолетия;

имеет ограниченную дееспособность или признан недееспособным;

страдает от зависимостей (наркологической, алкогольной).

совершил уголовное правонарушение, подлежащее квалификации как тяжкое преступление, основное наказание которого предусматривает — либо штраф в размере не более 25 000 НМДГ, либо лишение свободы не более 10 лет. При этом важен фактор, чтобы лицо было именно осуждено за совершение соответствующего тяжкого преступления.

Может ли опекун официально работать

В законодательстве Украины отсутствуют какие-либо запреты на одномоментное осуществление опеки за гражданином, а также возможности официального трудоустройства и получения денежного довольствия.

Кроме этого, опекун за исполнение своих обязанностей не получает от государства каких-либо денежных средств, поскольку осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе, а потому он даже обязан работать официально, поскольку должен полноценно содержать недееспособное или малолетнее лицо до момента прекращения опекунства.

до 19 927 гривен. Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом полугодии 2024 на 22,2%

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