Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика) — Finance.ua
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Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика)

Личные финансы
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Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика)
Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика)
Уже несколько лет подряд Work.ua исследует рынок труда с точки зрения использования языков в текстах резюме и вакансий.
Все это время фиксируется устойчивая тенденция: украинского становится все больше, тогда как русский исчезает с рынка труда.
Если в октябре 2022 года на украинском было составлено 84% вакансий, то в октябре 2023 — уже 95%.
Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика)
В сентябре 2024 года среди областей не было тех, кто откровенно отставал в вопросе использования украинского в текстах вакансий. В половине областей более 99% предложений работы составлены на государственном. Но безусловный лидер среди всех — это Ровенщина.
Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика)
Сфера деятельности компании и ее размер также влияет на то, на каком языке работодатель составляет вакансии. Общая тенденция такова: чем крупнее компании, тем меньше они пользуются языком агрессора. Любопытно, что доля англоязычных вакансий от размера компании практически не зависит.
Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика)
Наиболее украинизированные — работодатели из сфер «Силы обороны» (99,6%), «Государственные организации» (99,3% вакансий на украинском языке), «Дизайн» (98,2%). В последних двух в сентябре не было ни одной вакансии на языке агрессора. Также более 97% предложений работы на украинском языке имеют работодатели из сфер: «Медицина, здравоохранение, аптеки», «Образование, наука», «Гостинично-ресторанный бизнес», «Горная промышленность», «Энергетика».
А вот наименее украинизированные — неприбыльные, благотворительные и общественные организации и сфера IT. Но это только потому, что они лидируют по количеству предложений работы, составленных на английском.
Молодежь и женщины чаще составляют резюме на украинском
Динамика исключительно положительная: в 2022 году 71% резюме создавались на украинском, в 2023 — 88%, в сентябре 2024 — уже 90,5%. Сегодня 5,5% резюме написаны на английском, 4% - на русском. И это тоже исторический минимум — русскоязычные резюме становятся исключением.
Так, 95,7% соискателей в возрасте до 18 лет составили резюме на украинском. Среди кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет таких 90,5%, в возрасте от 25 до 34 лет — 81%.
Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика)
Как профессия человека влияет на то, на каком языке он составляет резюме.
Выяснилось, что примером для всех являются юристы и специалисты по страхованию — 92% их резюме написаны на украинском. Наименьшую же долю резюме на «соловьином» имеют айтишники — всего 63%. Но только потому, что 28% из них выбрали английский для CV.
А вот наибольшую долю резюме на русском видим среди людей, ищущих работу в категориях:
  • «Транспорт, автобизнес» — 23%;
  • «Строительство, архитектура» — 22%;
  • «Охрана, безопасность» — 22%;
  • «Рабочие специальности, производство» — 22%;
  • «Топменеджмент, руководство высшего звена» — 21%.
В общем, соискатели менее добросовестны в вопросе украинизации во время поиска работы. Но есть среди них и «отличники». Прежде всего это жители Волынской, Ровенской и Тернопольской областей.
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Справка Finance.ua:

  • В мае 2024 года работодатели опубликовали на сайте Work.ua 10 042 уникальные вакансии, в которых требовалось знание английского языка. Это почти 6% всех предложений работы на рынке труда за указанный период. Самыми востребованными на рынке труда являются уровни «средний» и «выше среднего». А вот владение языком на начальном уровне дает мало преимуществ.
  • Наиболее востребованным английский язык является для айтишников, маркетологов, работников издательского дела и руководителей. Именно в этих четырех категориях размещена почти половина всех вакансий с требованием об английском.
  • Какие должности рынок труда предлагает соискателям с хорошим английским. В разрезе отдельных должностей наибольшее количество вакансий предлагают следующим специалистам:
  • менеджер по продаже — 832 вакансии;
  • маркетолог — 430;
  • менеджер по работе с клиентами — 427;
  • учитель английского — 407;
  • проектный менеджер — 330;
  • бухгалтер — 260;
  • менеджер по персоналу — 250;
  • специалист технической поддержки — 250;
  • начальник юридического отдела — 228;
  • логист — 223.
По материалам:
Finance.ua
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