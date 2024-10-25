Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика) — Finance.ua

Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Рынок труда: как язык влияет на поиск работы (инфографика)

Уже несколько лет подряд Work.ua исследует рынок труда с точки зрения использования языков в текстах резюме и вакансий.

Все это время фиксируется устойчивая тенденция: украинского становится все больше, тогда как русский исчезает с рынка труда.

Если в октябре 2022 года на украинском было составлено 84% вакансий, то в октябре 2023 — уже 95%.

В сентябре 2024 года среди областей не было тех, кто откровенно отставал в вопросе использования украинского в текстах вакансий. В половине областей более 99% предложений работы составлены на государственном. Но безусловный лидер среди всех — это Ровенщина.

Сфера деятельности компании и ее размер также влияет на то, на каком языке работодатель составляет вакансии. Общая тенденция такова: чем крупнее компании, тем меньше они пользуются языком агрессора. Любопытно, что доля англоязычных вакансий от размера компании практически не зависит.

Наиболее украинизированные — работодатели из сфер «Силы обороны» (99,6%), «Государственные организации» (99,3% вакансий на украинском языке), «Дизайн» (98,2%). В последних двух в сентябре не было ни одной вакансии на языке агрессора. Также более 97% предложений работы на украинском языке имеют работодатели из сфер: «Медицина, здравоохранение, аптеки», «Образование, наука», «Гостинично-ресторанный бизнес», «Горная промышленность», «Энергетика».

А вот наименее украинизированные — неприбыльные, благотворительные и общественные организации и сфера IT. Но это только потому, что они лидируют по количеству предложений работы, составленных на английском.

Молодежь и женщины чаще составляют резюме на украинском

Динамика исключительно положительная: в 2022 году 71% резюме создавались на украинском, в 2023 — 88%, в сентябре 2024 — уже 90,5%. Сегодня 5,5% резюме написаны на английском, 4% - на русском. И это тоже исторический минимум — русскоязычные резюме становятся исключением.

Так, 95,7% соискателей в возрасте до 18 лет составили резюме на украинском. Среди кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет таких 90,5%, в возрасте от 25 до 34 лет — 81%.

Как профессия человека влияет на то, на каком языке он составляет резюме.

Выяснилось, что примером для всех являются юристы и специалисты по страхованию — 92% их резюме написаны на украинском. Наименьшую же долю резюме на «соловьином» имеют айтишники — всего 63%. Но только потому, что 28% из них выбрали английский для CV.

А вот наибольшую долю резюме на русском видим среди людей, ищущих работу в категориях:

«Транспорт, автобизнес» — 23%;

«Строительство, архитектура» — 22%;

«Охрана, безопасность» — 22%;

«Рабочие специальности, производство» — 22%;

«Топменеджмент, руководство высшего звена» — 21%.

В общем, соискатели менее добросовестны в вопросе украинизации во время поиска работы. Но есть среди них и «отличники». Прежде всего это жители Волынской, Ровенской и Тернопольской областей.

Справка Finance.ua:

В мае 2024 года работодатели опубликовали на сайте Work.ua 10 042 уникальные вакансии, в которых требовалось знание английского языка. Это почти 6% всех предложений работы на рынке труда за указанный период. Самыми востребованными на рынке труда являются уровни «средний» и «выше среднего». А вот владение языком на начальном уровне дает мало преимуществ.

Наиболее востребованным английский язык является для айтишников, маркетологов, работников издательского дела и руководителей. Именно в этих четырех категориях размещена почти половина всех вакансий с требованием об английском.

Какие должности рынок труда предлагает соискателям с хорошим английским. В разрезе отдельных должностей наибольшее количество вакансий предлагают следующим специалистам:

менеджер по продаже — 832 вакансии;

маркетолог — 430;

менеджер по работе с клиентами — 427;

учитель английского — 407;

проектный менеджер — 330;

бухгалтер — 260;

менеджер по персоналу — 250;

специалист технической поддержки — 250;

начальник юридического отдела — 228;

логист — 223.

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