Может ли опекун выехать за границу во время войны: какие правила действуют — Finance.ua

Может ли опекун выехать за границу во время войны: какие правила действуют Сегодня 14:17 — Личные финансы

Может ли опекун выехать за границу во время войны: какие правила действуют

С каждым годом вопрос пересечения государственной границы во время военного положения в Украине становится все более актуальным. Военные действия привели к тому, что многие граждане были вынуждены покинуть свои дома и искать более безопасные условия для жизни, в том числе за рубежом. Однако не все категории населения могут выезжать за пределы страны в условиях военного положения.

Юрист Алла Борисенко рассказала , может ли опекун выехать за границу.

Она напомнила, что вопрос, связанный с установлением опеки над гражданами, регулируется положениями Гражданского кодекса Украины.

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Так, ст. 58 ГКУ отмечает, что опека устанавливается над лицами, которые не достигли 14-летнего возраста и получили статус ребенка-сироты, поскольку были лишены родительской опеки, а также над гражданами, в отношении которых есть решение судебного органа власти о признании их недееспособными.

Таким образом, действующее законодательство закрепляет исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых устанавливается опека над лицом.

Подлежат ли мобилизации граждане, осуществляющие опеку

Положение ст. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» отмечают, что призыву на прохождение военной службы в рядах ВСУ во время действия военного положения не подлежат следующие категории граждан, а именно:

опекуны, занимающиеся полноценным воспитанием и надлежащим материальным содержанием ребенка, которому не исполнилось 18 лет и который имеет инвалидность;

опекуны, занимающиеся полноценным воспитанием и надлежащим материальным содержанием ребенка, имеющего серьезные заболевания и пороки в развитии с детства (например, сахарный диабет, устойчивое нарушение нервной системы человека и т. п. );

); опекуны, занимающиеся полноценным воспитанием и надлежащим материальным содержанием ребенка, который получил статус ребенка-сироты из-за лишения родительской опеки и которому не исполнилось 18 лет;

опекуны, осуществляющие уход за лицом, в отношении которого имеется решение судебного органа власти о признании его недееспособным;

и многие другие категории граждан.

Таким образом, если гражданин осуществляет опеку над физическим лицом, он не подлежит мобилизации во время действия военного положения в Украине.

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Поэтому он имеет право на легальный выезд за границу, однако не в самостоятельном порядке, а при сопровождении физического лица, над которым установлена ​​опека.

Какие документы нужны опекуну для пересечения границы

национальные и загранпаспорта граждан Украины (как опекуна, так и лица, над которым установлена ​​опека);

справка МСЭК об инвалидности гражданина, над которым установлена ​​опека (также может предоставляться пенсионное удостоверение личности);

решение судебного органа власти о признании гражданина недееспособным и назначении опекуна (обычно устанавливается ввиду наличия психических заболеваний у лица, из-за который он не в состоянии самостоятельно совершать действия, поступки и осознавать наступление их последствий);

документы, из которых можно установить факт родственных отношений опекуна и лица, над которым установлена ​​опека.

Что делать, если опекуну отказали в пересечении государственной границы

Если у опекуна есть все необходимые документы, подтверждающие его законное право на пересечение государственной границы и при надлежащем выполнении всех правил выезда — работники Госпогранслужбы не могут отказать лицу в выезде за пределы Украины.

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В случаях, если опекуну все же было отказано в пересечении государственной границы, тогда необходимо получать такое решение работников Госпогранслужбы в письменном варианте.

В нем должны быть обязательно указаны основания отказа в пересечении границы и оно должно быть обоснованным.

Если опекуну было незаконно отказано в выезде, то такое решение следует обжаловать в окружном административном суде.

Напомним, если человек берет авто у родственника или друга для выезда за границу, нужно оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Оно выдается на имя водителя или пассажира.

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