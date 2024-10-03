Подготовка автомобиля для выезда за границу: технические требования и правила безопасности — Finance.ua

Подготовка автомобиля для выезда за границу: технические требования и правила безопасности Сегодня 08:08 — Технологии&Авто

Подготовка автомобиля для выезда за границу: технические требования и правила безопасности

Для многих украинских семей выезд за границу — это вынужденный шаг для безопасности. Однако пересечение границы на собственном транспорте может быть связано с рядом трудностей и нюансов, о которых важно знать заранее.

Техническая и безопасная составляющая авто для выезда за границу

Прежде чем отправляться в путешествие, важно проверить техническое состояние автомобиля. Состояние двигателя, трансмиссии, тормозной системы, подвески, рулевого управления, шин, фары и сигнализация — это те вещи, которые требуют особого внимания. Убедитесь, что все системы работают исправно.

Кроме того, большинство европейских стран требуют наличие световозвращающих жилетов, аптечки, запасного колеса и инструментов для замены шин.

На пограничном контроле по усмотрению работников таможенной службы машину проверяют на техническое состояние.

Если авто имеет серьезные повреждения, например большие вмятины кузова, отсутствие зеркал или трещину на лобовом стекле, возможно, его не пропустят. Следовательно, следует заранее позаботиться о внешнем виде машины и все починить при необходимости, чтобы потом не было «сюрпризов».

На границе могут проверить наличие аптечки, огнетушителя, аварийной остановки и запасного колеса (для некоторых автомобилей).

Также на границе могут обратить внимание на тонировку окон. Дело в том, что в некоторых странах запрещена тонировка лобового стекла, передних боковых окон. Водителя могут заставить снять пленку. В общем, тонировка — самая распространенная причина отказа в пересечении границы.

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Бывают случаи, когда автомобиль не пропускают из-за отсутствия актуальной сезонной резины (зима/лето).

Также необходимо учесть, что некоторые страны, в частности, Германия и Австрия, имеют зоны с низким уровнем выбросов, куда въезд возможен только для автомобилей с соответствующими экологическими наклейками.

Какие документы нужны для выезда на автомобиль за границу и другие детали читайте в статье по ссылке.

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