Правила выезда за границу изменили: какой новый документ должны иметь водители из Украины — Finance.ua

Правила выезда за границу изменили: какой новый документ должны иметь водители из Украины Сегодня 09:38

Правила выезда за границу изменили: какой новый документ должны иметь водители из Украины

Украина переходит на европейский стандарт лицензирования грузовых перевозок, поэтому уже в 2025 году все водители, выполняющие международные перевозки, должны будут получить новый сертификат — квалификационную карту водителя («код 095»).

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Что изменилось

Так, обновленная в июне 2024 года процедура лицензирования перевозчиков, среди прочего, предусматривает необходимость прохождения профильной подготовки водителями, выполняющими международные перевозки грузов или пассажиров. Речь идет о получении так называемого Кода 95, который подтверждает профессиональную компетентность водителя.

Как отмечают в министерстве, сегодня в Украине уже 13 тысяч водителей, успешно подтвердивших свою квалификацию и имеющих соответствующие документы. Соответствующая информация внесена в электронный реестр водителей

Что такое «Код 095» и где его получить

Квалификационная карта водителя — это официальное подтверждение наличия у водителя необходимой квалификации для осуществления грузовых перевозок массой более 3,5 тонн для категорий «C», «D» и «E». Водитель получает это свидетельство после успешного прохождения специальных курсов. Свидетельство выдается в форме пластиковой карты и действительно в течение 5 лет.

«Наличие квалификационной карты у украинских водителей позволяет не только привести лицензирование перевозчиков в соответствие со стандартами Евросоюза, а в первую очередь свидетельствует о наличии соответствующих навыков и знаний у водителей, способствует безопасности движения и позволяет избегать лишних трудностей при погрузке, выгрузке и выполнении перевозок» , — Отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Согласно Лицензионным условиям, все водители с августа 2025 года должны будут иметь квалификационную карту водителя. Получить ее можно на профильных курсах.

Сегодня в Украине есть 21 сертифицированный учебный центр. В общей сложности эти центры имеют 24 учебно-тренажерных класса, которые обеспечивают такое обучение в Киевской, Львовской, Одесской, Днепровской, Харьковской, Винницкой, Ровенской, Закарпатской, Черниговской, Черновицкой областях.

Список учебных центров можно найти по ссылке.

Длится обучение одну неделю для опытных водителей и от 4 до 8 недель — для водителей, которые получили водительское удостоверение после 2021 года. Основная часть курса, как правило, проходит онлайн.

Обновленные требования к подготовке водителей направлены на обеспечение соответствия квалификации украинских перевозчиков европейским стандартам. Это позволяет улучшить качество и безопасность перевозок, что в свою очередь способствует интеграции Украины в европейское транспортное пространство.

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