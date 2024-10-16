Оккупация Покровска ставит под угрозу добычу угля для производства стали в Украине — Finance.ua

Оккупация Покровска ставит под угрозу добычу угля для производства стали в Украине Сегодня 17:21 — Энергетика

Оккупация Покровска ставит под угрозу добычу угля для производства стали в Украине

Оккупация Покровска на востоке Украины угрожает критически важной добыче коксующегося угля, необходимого для производства стали в стране. российские войска приблизились к стратегическому городу Покровску на расстояние примерно 12 км.

Об этом сообщает Reuters

Вблизи Покровска, примерно в 10 км западнее его центра, расположена шахта, обеспечивающая добычу коксующегося угля. Оно необходимо для производства кокса — важного элемента в производстве стали.

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Сталелитейная промышленность Украины — вторая по значению после сельского хозяйства по экспорту и поступлению валюты. За первые восемь месяцев 2024 года экспорт металла принес почти 2 миллиарда долларов, что является важной частью экономики Украины в условиях войны.

Глава Ассоциации металлургов Украины Александр Каленков отметил, что потеря Покровской шахты, являющейся единственным источником коксующегося угля в стране, может существенно снизить объемы производства стали. По его словам, производство могли бы увеличить до 7,5 миллиона тонн до конца 2024 года, а в следующем — до более 10 миллионов. Но если Покровск оккупируют, то объемы могут сократиться до 2−3 миллионов тонн.

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Глава коксохимического объединения «Укркокс» Анатолий Старовойт заявил, что в Украине в 2023 году было произведено около 3,5 миллионов тонн кокса, используя исключительно уголь из Покровска. При потере доступа к этой шахте возникнут значительные трудности с импортом сырья, что может привести к срывам поставок и дальнейшему повышению себестоимости производства.

У Украины есть несколько портов на Черном море, но металлургическая отрасль сталкивается с проблемами импорта больших объемов угля. В частности, из-за военных рисков и технических ограничений портовой инфраструктуры, которая больше ориентирована на экспорт.

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По данным Каленкова, возможными альтернативными источниками коксующегося угля являются Соединенные Штаты и африканские страны, включая Южную Африку. Однако это повысит затраты, что окажет негативное влияние на конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.

Металлургические предприятия Украины, такие как ArcelorMittal Кривой Рог, уже создали запасы угля, но в случае дальнейших сбоев в поставке импорт станет неизбежным. Компания отмечает, что сохраняет высокие запасы, компенсируя дефицит местной добычи импортным сырьем.

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В 2024 году за январь-август в Украине было произведено более 4,3 миллионов тонн стального проката, из которых 66% ушло на экспорт. Европейский Союз оставался основным рынком сбыта украинской стали, обеспечивая 72% экспорта.

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