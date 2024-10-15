Шмыгаль рассказал, сколько газа и угля заготовили и достаточно ли этого для зимы — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал, сколько газа и угля заготовили и достаточно ли этого для зимы

Энергетика
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Шмыгаль рассказал, сколько газа и угля заготовили и достаточно ли этого для зимы
Шмыгаль рассказал, сколько газа и угля заготовили и достаточно ли этого для зимы
Правительство, областные военные администрации и власти громад синхронно работают в трех ключевых направлениях для того, чтобы зимой во всех домах было светло и тепло.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Украина стоит на пороге отопительного сезона. Это уже третий осенне-зимний период, который должен пройти в условиях полномасштабной войны. Понимаем все чрезвычайные вызовы и делаем все возможное, чтобы свести к минимуму риски», — отметил премьер-министр.
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Первое направление работы — это подготовка инфраструктуры. По словам главы правительства, сегодня более 99% жилых домов готовы к началу отопительного сезона. Количество школ, детских садов и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%.
«Свыше 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла», — добавил Шмыгаль.
Второе направление — это накопление ресурсов. В настоящее время в украинских газохранилищах закачано 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а на складах накоплено 3,1 млн тонн угля.
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«Этого достаточно для прохождения зимы. Напоминаю, что этот отопительный сезон, как и прошлый, планируем пройти на газе собственной добычи», — подчеркнул премьер-министр и добавил, что все девять подконтрольных Украине энергоблоков АЭС сейчас работают. Именно они обеспечат основной объем генерации электроэнергии в отопительный сезон.
Третье направление подготовки к зиме — это создание децентрализованной генерации. Работают инициированные правительством программы энергетической устойчивости.
«Кредиты под 0% для граждан, займы для ОСМД под программу ГрінДІМ, кредиты „5−7-9%“ для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от „Фонда декарбонизации Украины“ для коммунальных предприятий и громад», — отметил премьер-министр.
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В общей сложности, по словам главы правительства, банки уже выдали разным категориям заемщиков кредитов на 2 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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