В Киеве начинается отопительный сезон: Кличко рассказал детали — Finance.ua

В Киеве начинается отопительный сезон: Кличко рассказал детали Сегодня 16:50 — Энергетика

В Киеве начинается отопительный сезон: Кличко рассказал детали

В понедельник, 14 октября, в Киеве начнется отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и сохраняется тенденция к похолоданию.

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«Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии», — сообщил Кличко.

Напомним, некоторые украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на покупку дров. В Украине продлили экспериментальный проект для помощи в отопительный сезон. Максимальная сумма, которую можно получить на покупку твердого топлива, на одну семью составляет 16 234 гривны в год, а для отдельных категорий такая выплата может составлять до 21 тысячи. Пособие предоставляется один раз в год.

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Энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода, заявлял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

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