В Киеве начинается отопительный сезон: Кличко рассказал детали — Finance.ua

В Киеве начинается отопительный сезон: Кличко рассказал детали
В понедельник, 14 октября, в Киеве начнется отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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Тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.
Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и сохраняется тенденция к похолоданию.
«Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии», — сообщил Кличко.
Напомним, некоторые украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на покупку дров. В Украине продлили экспериментальный проект для помощи в отопительный сезон. Максимальная сумма, которую можно получить на покупку твердого топлива, на одну семью составляет 16 234 гривны в год, а для отдельных категорий такая выплата может составлять до 21 тысячи. Пособие предоставляется один раз в год.
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